«Коламбус» проиграл дома «Сиэтлу»

«Коламбус» на своем льду проиграл «Сиэтлу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Кракен» одержали третью победу подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко результативными действиями не отметился.

«Сиэтл» набрал 76 очков и идет на 4-м месте в Западной конференции."Коламбус" идет последним в Восточной конференции — 46 очков.