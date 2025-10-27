«Калгари» обыграл «Рейнджерс» и прервал серию из восьми поражений

«Калгари» победил «Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

За «Калгари» забили Назем Кадри, Кевин Бол, Егор Шарангович, Микаэль Баклунд и Блэйк Коулмэн, за команду из Нью-Йорка — Ноа Лаба, которому ассистировал российский защитник Владислав Гавриков. У 29-летнего россиянина 2 (0+2) очка в 10 матчах сезона.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 25 бросков в створ из 30.

«Калгари» прервал серию из восьми поражений. Он замыкает таблицу Западной конференции (5 очков после 10 матчей). У «Рейнджерс» третье поражение подряд, команда идет на последнем месте в Восточной конференции.