Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 400 очков

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ) набрал 400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

28-летний россиянин набрал столько очков быстрее всех в истории «Уайлд» — ему потребовалось для этого 329 матчей, сообщает пресс-служба лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (472 игры).

На счету Капризова сейчас 190 голов и 210 результативных передач. В сезоне-2025/26 он набрал 14 (5+9) очков в 10 матчах.