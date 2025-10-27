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27 октября 2025, 05:30

Капризов быстрее всех в истории «Миннесоты» набрал 400 очков

Павел Лопатко

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Сан-Хосе» (5:6 ОТ) набрал 400-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

28-летний россиянин набрал столько очков быстрее всех в истории «Уайлд» — ему потребовалось для этого 329 матчей, сообщает пресс-служба лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал Мариану Габорику (472 игры).

На счету Капризова сейчас 190 голов и 210 результативных передач. В сезоне-2025/26 он набрал 14 (5+9) очков в 10 матчах.

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Кирилл Капризов
Мариан Габорик
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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