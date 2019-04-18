Илья Ковальчук: "Дежарден? Я не злопамятный. Время расставит все на свои места"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал, что еще не общался с новым тренером команды Тоддом Маклелланом. Форвард добавил, что не держит зла на бывшего тренера "королей" Вилли Дежардена, под руководством которого команда заняла последнее место в Западной конференции.

– У "Лос-Анджелеса" новый главный тренер – Тодд Маклеллан. Уже разговор с ним был?

– Нет, потому что только сегодня у него была пресс-конференция. Но сказали, что он будет здесь всю неделю. Поэтому думаю, завтра-послезавтра обязательно пообщаемся.

– Вы наверняка помните его и по "Сан-Хосе", и по "Эдмонтону". Это тренер атакующего, зрелищного стиля хоккея. После консерватора Вилли Дежардена такое назначение вас наверняка порадовало?

– Посмотрим. Уже не хочу ни о чем заранее говорить. Лучше познакомиться с человеком – и, когда начнем работать, все будет ясно. Но я разговаривал о Маклеллане и с Женей Набоковым, и с Дэни Хитли. Все о нем очень позитивно отзываются и как о человеке, и как о тренере. Это настраивает на позитив.

– Что теперь посфактум скажете о Дежардене?

– Ничего не буду говорить. Дай бог ему здоровья, и чтобы дальше у него все было хорошо. Я же не злопамятный. Время расставит все на свои места.

– В последнем матче регулярки вы забросили две шайбы. Можно сказать, что хотя бы поэтому сезон с неплохим настроением закончили?

– Да при чем здесь последняя игра… Сезон мы закончили с тем же настроением, которое было у нас последний месяц. Все ждали, когда он завершится. Думаю, для каждого из нашей команды это был один из худших сезонов в карьере. Но верю, что сборная это ощущение скрасит!

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