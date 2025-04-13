«Торонто» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

В ночь с 12 на 13 апреля «Торонто» принял «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра на «Скоушабэнк-Арене» закончилась победой хозяев в овертайме — 1:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

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