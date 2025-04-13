«Флорида» по буллитам победила «Баффало»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла на своем льду «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге, Ессе Пульюярви и Антон Лунделл, который реализовал победный буллит. У «Сэйбрз» шайбы забросили Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка.

После этого матча «Флорида» с 98 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 77 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Баффало» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Далин — 17 (бол., Зукер, Петерка), 19:41 — 0:1. Верхэге — 19 (Джонс, Родригес), 25:00 — 1:1. Пулюярви — 4 (Балинскис, Верхэге), 34:47 — 2:1. Петерка — 27 (бол., Далин, Так), 52:18 — 2:2.

Победный буллит: Лунделл.

Вратари: Ванечек — Луукконен.

Штраф: 17 — 17.

Броски: 34 (9+15+8+2) — 28 (7+11+7+3).

Наши: — - -.

13 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19318 зрителей.