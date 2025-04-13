«Флорида» по буллитам победила «Баффало»
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла на своем льду «Баффало» со счетом 3:2.
В составе «Пантерз» отличились Картер Верхэге, Ессе Пульюярви и Антон Лунделл, который реализовал победный буллит. У «Сэйбрз» шайбы забросили Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка.
После этого матча «Флорида» с 98 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Баффало» с 77 очками — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Баффало» — 3:2 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Далин — 17 (бол., Зукер, Петерка), 19:41 — 0:1. Верхэге — 19 (Джонс, Родригес), 25:00 — 1:1. Пулюярви — 4 (Балинскис, Верхэге), 34:47 — 2:1. Петерка — 27 (бол., Далин, Так), 52:18 — 2:2.
Победный буллит: Лунделл.
Вратари: Ванечек — Луукконен.
Штраф: 17 — 17.
Броски: 34 (9+15+8+2) — 28 (7+11+7+3).
Наши: — - -.
13 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19318 зрителей.
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|102
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|82
|45
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|41
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Монреаль – Каролина
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