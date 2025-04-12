«Филадельфия» — «Айлендерс»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» на своем льду обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

«Филадельфия» с 75 очками после 79 матчей располагается на предпоследней, 15-й позиции в турнирной таблице Восточной конференции. У «Айлендерс» 80 баллов и 12-я строчка.