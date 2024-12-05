Фетисов назвал Гашека безумцем после слов про необходимость НХЛ перечислить деньги Украине

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека о долге международных лиг и федераций перед Украиной.

«Человек в политику лезет, он на этом хочет какой-то багаж себе приобрести. Только он человек опытный и должен понимать, что конфликты рано или поздно заканчиваются, а жизнь продолжается. Это человек состоявшийся в спорте, и спорт дал ему возможность, в том числе, противостоять против русских ребят. Начать надо было с того, что он должен вернуть деньги, которые заработал в России. Все, что платили здесь, он должен вернуть, а уже потом предъявлять претензии. Не совсем красиво с его точки зрения получается: заработал деньги у нас в России, а теперь умничает. Живет на эти деньги и за счет критики старается еще больше заработать. Это уже игра без всяких правил! В остальном — очередной дешевый пиар чувака, которого уже подзабыли. Безумный человек, с ним все понятно», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее бывший чешский вратарь заявил, что международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.

В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.

(Александр Абустин)