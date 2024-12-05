Фетисов назвал Гашека безумцем после слов про необходимость НХЛ перечислить деньги Украине
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление экс-хоккеиста «Спартака» Доминика Гашека о долге международных лиг и федераций перед Украиной.
«Человек в политику лезет, он на этом хочет какой-то багаж себе приобрести. Только он человек опытный и должен понимать, что конфликты рано или поздно заканчиваются, а жизнь продолжается. Это человек состоявшийся в спорте, и спорт дал ему возможность, в том числе, противостоять против русских ребят. Начать надо было с того, что он должен вернуть деньги, которые заработал в России. Все, что платили здесь, он должен вернуть, а уже потом предъявлять претензии. Не совсем красиво с его точки зрения получается: заработал деньги у нас в России, а теперь умничает. Живет на эти деньги и за счет критики старается еще больше заработать. Это уже игра без всяких правил! В остальном — очередной дешевый пиар чувака, которого уже подзабыли. Безумный человек, с ним все понятно», — сказал Фетисов «СЭ».
Ранее бывший чешский вратарь заявил, что международные лиги и федерации должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов.
В сезоне-2010/11 Гашек выступал за московский «Спартак». В январе 2024 года, после очередного антироссийского заявления чеха, Вячеслав Фетисов предложил ему вернуть заработанные в России деньги, на что бывший вратарь ответил отказом.
(Александр Абустин)
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|25
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|Нью-Джерси
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|17
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|Каролина
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|16
|9
|33
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|Рейнджерс
|24
|13
|11
|27
|5
|Филадельфия
|25
|12
|13
|27
|6
|Питтсбург
|27
|11
|16
|26
|7
|Коламбус
|24
|11
|13
|25
|8
|Айлендерс
|26
|9
|17
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|25
|16
|9
|34
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|32
|3
|Бостон
|28
|14
|14
|31
|4
|Тампа-Бэй
|23
|12
|11
|26
|5
|Баффало
|25
|11
|14
|24
|6
|Детройт
|25
|10
|15
|24
|7
|Оттава
|24
|10
|14
|22
|8
|Монреаль
|25
|9
|16
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|25
|17
|8
|38
|2
|Виннипег
|26
|18
|8
|36
|3
|Даллас
|25
|16
|9
|32
|4
|Колорадо
|26
|14
|12
|28
|5
|Сент-Луис
|26
|12
|14
|26
|6
|Юта
|25
|10
|15
|24
|7
|Нэшвилл
|26
|7
|19
|20
|8
|Чикаго
|26
|8
|18
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|27
|17
|10
|37
|2
|Лос-Анджелес
|26
|15
|11
|33
|3
|Ванкувер
|24
|13
|11
|30
|4
|Калгари
|26
|13
|13
|30
|5
|Эдмонтон
|25
|13
|12
|28
|6
|Сиэтл
|26
|12
|14
|25
|7
|Сан-Хосе
|28
|10
|18
|25
|8
|Анахайм
|24
|10
|14
|23
|5.12
|03:30
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Торонто – Нэшвилл
|3 : 2
|5.12
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|2 : 4
|5.12
|06:00
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Лос-Анджелес – Даллас
|3 : 2
|5.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|1 : 4