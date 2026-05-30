Игроки «Каролины» не прикоснулись к призу принца Уэльского после победы в Восточной конференции

«Каролине» после победы над «Монреалем» (6:1) в пятом матче финальной серии Восточной конференции вручили приз принца Уэльского. Однако игроки не прикоснулись к трофею.

«Харрикейнз» третий раз в истории вышли в финал Кубка Стэнли. Ранее они играли в финалах в 2002 и 2006 годах. Одержали победу только в 2006-м (4-3 против «Эдмонтона»).

В среду, 27 мая, игроки «Вегаса» не стали прикасаться к трофею Кларенса Кэмпбелла после победы в финале Западной конференции.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2026 между «Каролиной» и «Вегасом» пройдет в ночь на 3 июня по московскому времени.