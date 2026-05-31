Воробьев о Дорофееве: «Только за океаном он взялся за голову»
Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» прокомментировал развитие нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева.
— Павел Дорофеев в НХЛ прошел большой путь в системе «Вегаса»: приехал на второстепенные роли в АХЛ и дошел до лучшего снайпера основы. В молодом возрасте, работая с ним в «Металлурге», почему не разглядели его данные?
— Талант у него был всегда. Бросок, голова — все было. Но вообще не было ног и желания работать. Больше пяти минут он у меня не мог играть. Он вовремя опомнился. Очень много таких талантливых ребят в России. Они думают, что смогут выехать только за счет мастерства. Его сначала обменяли из «Металлурга», потом похожая история была в «Тракторе». И от того, что он был особо не нужен, уехал за океан. Только потом он взялся за голову. Огромный молодец, что успел это сделать вовремя.
— Как тренеру работать с такими игроками?
— Думаете, с ним никто не общался и не пытался направить? Просто человек должен сам быть готов воспринимать информацию. Тогда он был не готов. У него было ощущение: «Я и так хороший, у меня есть бросок и голова». А то, что сбегать туда-обратно не может, — уже неважно. Очень хорошо, что он вовремя взялся за голову.
«Вегас» в финале Кубка Стэнли сыграет с «Каролиной». Павел Дорофеев и его одноклубник Бретт Хауден делят первое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ-2025/26 — оба хоккеиста забили по 10 голов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -