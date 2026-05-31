Воробьев о Дорофееве: «Только за океаном он взялся за голову»

Бывший тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» прокомментировал развитие нападающего «Вегаса» Павла Дорофеева.

— Павел Дорофеев в НХЛ прошел большой путь в системе «Вегаса»: приехал на второстепенные роли в АХЛ и дошел до лучшего снайпера основы. В молодом возрасте, работая с ним в «Металлурге», почему не разглядели его данные?

— Талант у него был всегда. Бросок, голова — все было. Но вообще не было ног и желания работать. Больше пяти минут он у меня не мог играть. Он вовремя опомнился. Очень много таких талантливых ребят в России. Они думают, что смогут выехать только за счет мастерства. Его сначала обменяли из «Металлурга», потом похожая история была в «Тракторе». И от того, что он был особо не нужен, уехал за океан. Только потом он взялся за голову. Огромный молодец, что успел это сделать вовремя.

— Как тренеру работать с такими игроками?

— Думаете, с ним никто не общался и не пытался направить? Просто человек должен сам быть готов воспринимать информацию. Тогда он был не готов. У него было ощущение: «Я и так хороший, у меня есть бросок и голова». А то, что сбегать туда-обратно не может, — уже неважно. Очень хорошо, что он вовремя взялся за голову.

«Вегас» в финале Кубка Стэнли сыграет с «Каролиной». Павел Дорофеев и его одноклубник Бретт Хауден делят первое место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ-2025/26 — оба хоккеиста забили по 10 голов.