«Каролина» и «Вегас» сыграют в финале Кубка Стэнли-2026
«Каролина» и «Вегас» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2026.
«Харрикейнз» в ночь на 30 мая завершили серию финала Восточной конференции НХЛ против «Монреаля» (4-1) и впервые за 20 лет вышли в финал. «Голден Найтс» ранее прошли «Колорода» на «Западе» (4-0).
Первый матч финала Кубка Стэнли пройдет в ночь на 3 июня по московскому времени. Следующие игры серии до четырех побед одной из команд запланированы на 5, 7 и 10 июня, а также, если потребуется, — на 12, 15 и 18 июня. «Каролина» примет первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.
«Голден Найтс» и «Харрикейнз» дважды играли в финалах Кубка Стэнли и по разу выигрывали трофей — «Каролина» в 2006 году, а «Вегас» — в 2023-м. При этом «Вегас» также дошел до финала в дебютном сезоне-2018/19, а «Харрикейнз» впервые добрались до решающей серии в 2002-м.
В 2025 году в финале Кубка Стэнли играли «Эдмонтон» и «Флорида». «Пантерз» одержали победу в шести матчах (4-2) и стали чемпионами во второй раз подряд.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -