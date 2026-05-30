«Каролина» и «Вегас» сыграют в финале Кубка Стэнли-2026

«Каролина» и «Вегас» сыграют в финальной серии Кубка Стэнли-2026.

«Харрикейнз» в ночь на 30 мая завершили серию финала Восточной конференции НХЛ против «Монреаля» (4-1) и впервые за 20 лет вышли в финал. «Голден Найтс» ранее прошли «Колорода» на «Западе» (4-0).

Первый матч финала Кубка Стэнли пройдет в ночь на 3 июня по московскому времени. Следующие игры серии до четырех побед одной из команд запланированы на 5, 7 и 10 июня, а также, если потребуется, — на 12, 15 и 18 июня. «Каролина» примет первый и второй, а также, если потребуется, пятый и седьмой матчи.

«Голден Найтс» и «Харрикейнз» дважды играли в финалах Кубка Стэнли и по разу выигрывали трофей — «Каролина» в 2006 году, а «Вегас» — в 2023-м. При этом «Вегас» также дошел до финала в дебютном сезоне-2018/19, а «Харрикейнз» впервые добрались до решающей серии в 2002-м.

В 2025 году в финале Кубка Стэнли играли «Эдмонтон» и «Флорида». «Пантерз» одержали победу в шести матчах (4-2) и стали чемпионами во второй раз подряд.