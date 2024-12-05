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Сегодня, 18:25

Фетисов — о выходе Овечкина на лед: «Он супермен, но не настолько. Если что-то требует восстановления, нужно время»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на тренировку нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в амуниции.

«Он точно не робот и точно не машина. К сожалению, чудес не бывает. Если что-то требует восстановление определенного времени — так и должно быть. Да, у него железный характер, кондиции, здоровье. Но восстановиться быстрее, чем позволяют технологии и методики, невозможно. Переломы бывают разные. Может, у него был такой, который позволяет. Мы, конечно, верим, что он супермен, но не настолько. Ждем его возвращения!» — сказал Фетисов «СЭ».

39-летний россиянин 19 ноября получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:2) в результате столкновения с нападающим Джеком Макбейном. Овечкин выбыл на срок от 4 до 6 недель из-за перелома левой малоберцовой кости.

В этом сезоне форвард набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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3 Даллас 25 16 9 32
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