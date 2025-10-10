Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Филадельфия»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (2:1), сообщает пресс-служба лиги.

37-летний россиянин отразил 19 из 20 бросков по своим воротам.

Первой звездой матча признали канадского нападающего «Флориды» Брэда Маршана, который забил победный гол, второй — финского форварда «Пантерз» Антона Лунделла, на счету которого шайба в большинстве.