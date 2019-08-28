НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Александр Хованов выбыл на 4-6 недель

16:00
Теги:

Нападающий системы «Миннесоты» Александр Хованов выбыл на 4-6 недель. 19-летний россиянин перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли на кости левой ноги, сообщает официальный сайт команды.

Прошлый сезон Хованов провел в «Монктоне» из юниорской лиге Квебека. Он набрал 74 (25+49) очка в 64 матчах регулярного чемпионата.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир