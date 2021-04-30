«Магнитка» без сожаления расторгла контракт с символом клуба. Он играл в НХЛ и сборной, но в последние годы резко сдал

Обзор дня Алексея Шевченко.

Споры

Информация о том, что в сборную не вызвано ни одного игрока «Авангарда», потрясла общественность. Да тут еще и история с Дамиром Шарипзяновым. Хоккеиста не стали приглашать из-за травмы, полученной в последнем матче против ЦСКА. Накалил обстановку сам защитник, заявивший, что к нему из ФХР вообще никто не обращался и он ни от чего не отказывался. Выяснилось, что про травму сказал генеральный менеджер команды из Балашихи, а в ФХР поверили и сняли вопрос с повестки.

Начнем с того, что и не было никаких оснований для приглашения Дамира в сборную. Да, он круто блокирует броски, молодец, но гораздо ярче проигрывает борьбу «один в один», а это происходит на уровне КХЛ. На чемпионате мира с такими навыками делать нечего. Кроме того, у нас с защитниками-то проблем нет, учитывая, если приедут два игрока из «Оттавы», а также один из «Чикаго». Даже по Ивану Проворову еще нет решения, вроде бы сомневаются в его возможностях помочь в Риге.

Больше удивило то, что не позвали Сергея Толчинского, но только потому, что одновременно вызывали Антона Слепышева и Павла Карнаухова из ЦСКА. Сергей обыграл их в финале, он был заметен, а зачем нужен абсолютно деревянный Карнаухов — непонятно. Слепышев тоже во второй части сезона сдал и в плей-офф совершенно ничем не выделялся. Но вообще можно было бы оставить вопрос о сборниках до начала мая, когда команда вернется из Швейцарии. После двух матчей будет отсев, сейчас там слишком много хоккеистов.

Расторжение

Магнитогорский клуб наконец исправит последнюю крупную ошибку бывшего менеджера Геннадия Величкина, который вернул из-за океана Николая Кулемина, выписав ему 500 миллионов на три года. Это одна из самых безумных трат в истории КХЛ. Договор заключен с человеком, который доигрывал в Северной Америке, не поднимался выше четвертого звена, а «Айлендерс» терпел его только из-за того, что выкуп контракта не принес бы никакой пользы.

Кулемин ожидаемо провалился в России, так как все его бомбардирские подвиги были совершены очень давно, а в последнее время Николай стал чеккером, не влияющим на результат команды. В итоге уже дважды хоккеиста заставляли переподписать соглашение на меньшую сумму, но даже после этого было ощущение, что нападающему переплачивают. Видимо, это чувство ушло бы при заключении контракта на минимальную сумму. Теперь Кулемину решили просто подарить деньги и отправить самостоятельно устраивать свою карьеру. Известно, что Николай не собирается ее завершать, найти команду для него не проблема, но все дело в цене. И есть опасения, что желания хоккеиста не будут совпадать с возможностями потенциальных работодателей.

Разрушители

«Трактор» совершает одновременно и понятный, и странный поступок. Трехлетний контракт заключен с Андреем Стасем из «Авангарда». Нет вопросов, зачем тренеру нужен хоккеист. Решается вопрос с четвертым звеном, с меньшинством, таких немного, а Андрей и на вбрасываниях хорош, и в единоборствах не проигрывает. Но соглашение на три года — это много. Дело в том, что белорусский нападающий из-за своего стиля игры подвержен травмам, и в этом сезоне в Балашихе он пропустил почти 20 матчей, залечивая различные повреждения.

Видимо, только длинное соглашение и соблазнило хоккеиста, но челябинский клуб очень сильно рискует. Перебирается на Урал и еще один игрок «Авангарда» Алексей Потапов. Понятно, что делает Анвар Гатиятулин. Его однозначно беспокоили оборонительные звенья, и он хочет взять проверенных бойцов, которые смогут отбиваться. Предложение сделано и Павлу Дедунову, но нападающий ждет, что скажет «Авангард». Для него приоритетом является Балашиха, так что в Челябинск он отправится только в случае, если Александр Волков поскупится на зарплату.