СКА выгнал звездного американца. Справедливое решение было предсказуемым

Армейский клуб расторг контракт с защитником Тони Деанджело.

Все люди по-разному реагируют на критику или неудачи. Кто-то закрывается в панцирь и копается в себе. А кто-то — выпускает агрессию и конфликтует. Защитник Тони Деанджело, много лет выступавший в НХЛ, как раз из таких. Если его что-то не устраивает, сидеть и молчать он не будет. Это черта характера, которую не вытравить ни обменами, ни расторжениями. Другим Деанджело просто не будет. И конфликтов стоило ожидать, когда его подписывали в СКА.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Роман СКА и Деанджело начинался бурно и красиво. Игрок действительно был в восторге от условий в Санкт-Петербурге, а его перформансы в первых матчах вызывали только восхищение. Но без непониманий и сложных ситуаций не обходятся ни одни отношения. А у тренерского штаба армейцев и американца итальянского происхождения разногласия начались достаточно быстро.

Насколько хорош Деанджело в созидании и помощи атаке, настолько же он слаб в своей зоне и без шайбы. Конфликт зрел достаточно давно, а полыхнуло все лишь 11 января в матче с московским «Динамо», когда ассистент Романа Ротенберга Евгений Корешков отправил Тони по известному всем адресу. На третий период Деанджело не вышел, оставшись в раздевалке.

После такого было удивительно, что американский защитник оказался в составе на матч с «Локомотивом». Но Деанджело сыграл больше 26 минут и еще сильнее убедил тренеров в том, что с ним команде не по пути: Тони был виноват в двух пропущенных голах. Сразу после матча было принято решение об исключении Деанджело из команды, о котором было официально объявлено на следующий день.

Естественно, сейчас найти замену Деанджело невозможно — дедлайн в КХЛ был в конце декабря. Но вряд ли СКА так необходимы новые защитники: перед дедлайном команду пополнили Илья Карпухин и Дмитрий Юдин. Еще больше свободы должен получить Александр Никишин, а в большинстве теперь рядом с ним наверняка будут выходить четверо нападающих.

Решение по Деанджело можно назвать закономерным — игрок пересек черту, и этим расторжением СКА дает понять всем, что поблажек не будет никому. Вот только ничего удивительного в этом нет. Зная горячий характер этнического итальянца, к потенциальным конфликтам в СКА должны были быть готовы. Но погасить их не получилось.