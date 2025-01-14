СКА выгнал звездного американца. Справедливое решение было предсказуемым
Все люди по-разному реагируют на критику или неудачи. Кто-то закрывается в панцирь и копается в себе. А кто-то — выпускает агрессию и конфликтует. Защитник Тони Деанджело, много лет выступавший в НХЛ, как раз из таких. Если его что-то не устраивает, сидеть и молчать он не будет. Это черта характера, которую не вытравить ни обменами, ни расторжениями. Другим Деанджело просто не будет. И конфликтов стоило ожидать, когда его подписывали в СКА.
Роман СКА и Деанджело начинался бурно и красиво. Игрок действительно был в восторге от условий в Санкт-Петербурге, а его перформансы в первых матчах вызывали только восхищение. Но без непониманий и сложных ситуаций не обходятся ни одни отношения. А у тренерского штаба армейцев и американца итальянского происхождения разногласия начались достаточно быстро.
Насколько хорош Деанджело в созидании и помощи атаке, настолько же он слаб в своей зоне и без шайбы. Конфликт зрел достаточно давно, а полыхнуло все лишь 11 января в матче с московским «Динамо», когда ассистент Романа Ротенберга Евгений Корешков отправил Тони по известному всем адресу. На третий период Деанджело не вышел, оставшись в раздевалке.
После такого было удивительно, что американский защитник оказался в составе на матч с «Локомотивом». Но Деанджело сыграл больше 26 минут и еще сильнее убедил тренеров в том, что с ним команде не по пути: Тони был виноват в двух пропущенных голах. Сразу после матча было принято решение об исключении Деанджело из команды, о котором было официально объявлено на следующий день.
Естественно, сейчас найти замену Деанджело невозможно — дедлайн в КХЛ был в конце декабря. Но вряд ли СКА так необходимы новые защитники: перед дедлайном команду пополнили Илья Карпухин и Дмитрий Юдин. Еще больше свободы должен получить Александр Никишин, а в большинстве теперь рядом с ним наверняка будут выходить четверо нападающих.
Решение по Деанджело можно назвать закономерным — игрок пересек черту, и этим расторжением СКА дает понять всем, что поблажек не будет никому. Вот только ничего удивительного в этом нет. Зная горячий характер этнического итальянца, к потенциальным конфликтам в СКА должны были быть готовы. Но погасить их не получилось.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|3
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|3
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|4
|Ак Барс
|42
|27
|15
|56
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|44
|9
|35
|23
|14.01
|12:00
|
Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|14.01
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|- : -
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -