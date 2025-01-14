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«Локо» оштрафовали за «позор российского хоккея». А ветераны СКА написали открытое письмо в Минспорт

Ветераны СКА написали открытое письмо в Минспорт из-за оскорблений фанатов «Локомотива»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Болельщики хоккейного клуба «Локомотив»
Болельщики «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»
КХЛ уже оштрафовала «Локомотив».

Ветераны СКА написали письмо министру спорта России Михаилу Дегтяреву. Им не понравилось поведение болельщиков «Локомотива» в матче FONBET чемпионата КХЛ с армейцами, который завершился со счетом 4:3 ОТ. В третьем периоде поклонники железнодорожников скандировали: «СКА — позор российского хоккея».

О чем говорится в тексте

Письмо, оказавшееся в распоряжении «Спорт День За днем», подписано советом ветеранов СКА, в который входят Сергей Черкас, Василий Каменев, Александр Юдин, Юрий Гайлик и Александр Михайлов. В первой части текста указано, что прошедшая игра была омрачена отвратительным поведением трибун.

«Уважаемый Михаил Владимирович! Сообщаем вам, что матч Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА, состоявшийся 13 января в Ярославле, был омрачен отвратительным поведением трибун в концовке игры. Это не только не красит российский спорт и хоккей в частности, но и идет вразрез с поручениями Президента РФ Путина В. В. о развитии спорта в стране.

Главного тренера СКА Романа Ротенберга возмутили кричалки фанатов &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;адрес его команды. Ротенберга возмутили кричалки фанатов «Спартака». Но были ли они оскорбительными и надо ли наказывать клуб?

На трибунах хоккейных матчей много детей и женщин, и большинство болельщиков искренне любят хоккей и ходят на него с удовольствием. Но нельзя не заметить организованного воздействия на ход матча от групп болельщиков «Локомотива» (Ярославль), как это уже было в адрес СКА и в других случаях».

Министр спорта РФ и президент ОКР Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

По мнению ветеранов, данные действия происходят не в первый раз, поэтому вынуждают их обратиться в Министерство спорта.

«При этом подобное хулиганское давление трибун оказывает влияние и на судей матча, которые пропускают фолы и не наказывают за явное нарушение правил против игрока гостевой команды, который получил травму. В свою очередь отметим, что за десятки лет в «Ледовом», а также в последний год на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге не было ни одного случая оскорбительного поведения болельщиков СКА в адрес гостей.

Пропаганда здорового образа жизни и массовых занятий спортом всех жителей нашей страны, к чему постоянно призывает наш Президент Путин В. В., никак не совместима с тем, что позволяют себе некоторые клубы КХЛ и группы их фан-секторов на хоккейных матчах в части оскорблений гостевых команд».

Они попросили обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев.

Напомним, кричалка «СКА — позор российского хоккея» уже доносилась с трибун болельщиков «Спартака» в матче против невской команды, который состоялся 25 октября прошлого года. И тогда красно-белые получили штраф от лиги в размере 100 тысяч рублей.

Болельщики хоккейного клуба «Локомотив»
Фото ХК «Локомотив»

«Локо» уже оштрафовали

КХЛ оперативно приняла решение наложить денежный штраф и на «Локомотив» за поведение болельщиков. Вот что указано в заявлении пресс-службы лиги:

«Во время матча № 505 чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг во&nbsp;время матча со &laquo;Спартаком&raquo; (5:2) в&nbsp;Москве 25&nbsp;октября 2024 года. «Всю игру они орут матом, а дети сидят на трибунах. Кто это допустил?» Ротенберг наехал на болельщиков после победы над «Спартаком»

Не первое письмо

Год назад, в январе 2024 года, ветераны СКА написали письмо Президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в КХЛ. Поводом стал засчитанный гол «Металлурга» в матче, в котором петербургская команда уступила со счетом 1:2 в овертайме.

Тогда перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота армейцев.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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3 Динамо М 44 27 17 57
4 Спартак 43 26 17 57
5 Динамо Мн 45 25 20 56
6 Северсталь 44 27 17 55
7 СКА 44 25 19 55
8 Торпедо 44 19 25 46
9 Куньлунь РС 44 20 24 44
10 Витязь 43 16 27 37
11 Сочи 43 13 30 29
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 46 28 18 61
2 Ак Барс 43 28 15 58
3 Сал. Юлаев 43 28 15 58
4 Металлург Мг 45 28 17 58
5 Автомобилист 43 24 19 54
6 Авангард 43 22 21 47
7 Адмирал 44 19 25 45
8 Сибирь 43 19 24 42
9 Лада 42 17 25 40
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