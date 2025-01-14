«Локо» оштрафовали за «позор российского хоккея». А ветераны СКА написали открытое письмо в Минспорт
Ветераны СКА написали письмо министру спорта России Михаилу Дегтяреву. Им не понравилось поведение болельщиков «Локомотива» в матче FONBET чемпионата КХЛ с армейцами, который завершился со счетом 4:3 ОТ. В третьем периоде поклонники железнодорожников скандировали: «СКА — позор российского хоккея».
О чем говорится в тексте
Письмо, оказавшееся в распоряжении «Спорт День За днем», подписано советом ветеранов СКА, в который входят Сергей Черкас, Василий Каменев, Александр Юдин, Юрий Гайлик и Александр Михайлов. В первой части текста указано, что прошедшая игра была омрачена отвратительным поведением трибун.
«Уважаемый Михаил Владимирович! Сообщаем вам, что матч Континентальной хоккейной лиги между «Локомотивом» и СКА, состоявшийся 13 января в Ярославле, был омрачен отвратительным поведением трибун в концовке игры. Это не только не красит российский спорт и хоккей в частности, но и идет вразрез с поручениями Президента РФ Путина В. В. о развитии спорта в стране.
На трибунах хоккейных матчей много детей и женщин, и большинство болельщиков искренне любят хоккей и ходят на него с удовольствием. Но нельзя не заметить организованного воздействия на ход матча от групп болельщиков «Локомотива» (Ярославль), как это уже было в адрес СКА и в других случаях».
По мнению ветеранов, данные действия происходят не в первый раз, поэтому вынуждают их обратиться в Министерство спорта.
«При этом подобное хулиганское давление трибун оказывает влияние и на судей матча, которые пропускают фолы и не наказывают за явное нарушение правил против игрока гостевой команды, который получил травму. В свою очередь отметим, что за десятки лет в «Ледовом», а также в последний год на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге не было ни одного случая оскорбительного поведения болельщиков СКА в адрес гостей.
Пропаганда здорового образа жизни и массовых занятий спортом всех жителей нашей страны, к чему постоянно призывает наш Президент Путин В. В., никак не совместима с тем, что позволяют себе некоторые клубы КХЛ и группы их фан-секторов на хоккейных матчах в части оскорблений гостевых команд».
Они попросили обратить внимание всех организационных структур, отвечающих за проведение матчей КХЛ, на искоренение подобных возмутительных случаев.
Напомним, кричалка «СКА — позор российского хоккея» уже доносилась с трибун болельщиков «Спартака» в матче против невской команды, который состоялся 25 октября прошлого года. И тогда красно-белые получили штраф от лиги в размере 100 тысяч рублей.
«Локо» уже оштрафовали
КХЛ оперативно приняла решение наложить денежный штраф и на «Локомотив» за поведение болельщиков. Вот что указано в заявлении пресс-службы лиги:
«Во время матча № 505 чемпионата КХЛ «Локомотив» — СКА лигой было зафиксировано, что болельщики домашней команды допускали скандирование оскорбительного характера в адрес команды соперника. Данный факт является нарушением правил поведения в спортсооружениях, на основании этого на ХК «Локомотив» наложен штраф в соответствии с дисциплинарным регламентом КХЛ».
Не первое письмо
Год назад, в январе 2024 года, ветераны СКА написали письмо Президенту России Владимиру Путину с жалобой на судейство в КХЛ. Поводом стал засчитанный гол «Металлурга» в матче, в котором петербургская команда уступила со счетом 1:2 в овертайме.
Тогда перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота армейцев.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|3
|Динамо М
|44
|27
|17
|57
|4
|Спартак
|43
|26
|17
|57
|5
|Динамо Мн
|45
|25
|20
|56
|6
|Северсталь
|44
|27
|17
|55
|7
|СКА
|44
|25
|19
|55
|8
|Торпедо
|44
|19
|25
|46
|9
|Куньлунь РС
|44
|20
|24
|44
|10
|Витязь
|43
|16
|27
|37
|11
|Сочи
|43
|13
|30
|29
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|46
|28
|18
|61
|2
|Ак Барс
|43
|28
|15
|58
|3
|Сал. Юлаев
|43
|28
|15
|58
|4
|Металлург Мг
|45
|28
|17
|58
|5
|Автомобилист
|43
|24
|19
|54
|6
|Авангард
|43
|22
|21
|47
|7
|Адмирал
|44
|19
|25
|45
|8
|Сибирь
|43
|19
|24
|42
|9
|Лада
|42
|17
|25
|40
|10
|Нефтехимик
|44
|14
|30
|40
|11
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|12
|Амур
|45
|9
|36
|23
|14.01
|12:00
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Амур – Ак Барс
|1 : 4
|14.01
|16:30
|
Авангард – Куньлунь РС
|- : -
|14.01
|18:00
|
Лада – Динамо Мн
|- : -
|14.01
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -