«Спартак» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ
Московский «Спартак» и магнитогорский «Металлург» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Металлург» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую онлайн-трансляцию матча покажет «Кинопоиск» по подписке.
«Спартак» набрал 11 очков и подходит к встрече с серией из четырех поражений — от «Салавата Юлаева» (1:3), «Авангарда» (1:2 ОТ), «Автомобилиста» (2:4) и «Трактора» (2:4). «Металлург» с 17 очками лидирует в Восточной конференции. В предыдущей игре магнитогорцы уступили «Шанхайским Драконам» (1:4).
Первый матч команд в сезоне прошел 16 сентября в Магнитогорске и завершился победой «Спартака» (3:2).
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|- : -
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -