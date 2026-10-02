«Спартак» — «Металлург»: во сколько начало матча КХЛ

Московский «Спартак» и магнитогорский «Металлург» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Металлург» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча покажет «Кинопоиск» по подписке.

«Спартак» набрал 11 очков и подходит к встрече с серией из четырех поражений — от «Салавата Юлаева» (1:3), «Авангарда» (1:2 ОТ), «Автомобилиста» (2:4) и «Трактора» (2:4). «Металлург» с 17 очками лидирует в Восточной конференции. В предыдущей игре магнитогорцы уступили «Шанхайским Драконам» (1:4).

Первый матч команд в сезоне прошел 16 сентября в Магнитогорске и завершился победой «Спартака» (3:2).

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