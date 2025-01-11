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Сегодня, 22:00

«У нас в команде нет звезд». Ротенберг впервые заменил скандального защитника СКА Деанджело

Ротенберг впервые заменил скандального защитника СКА Деанджело
Артем Белинин
Корреспондент
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Защитник СКА Тони Деанджело.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Усадил в запас после двух периодов, ни разу не выпустив на третий.

Гостевой матч СКА против московского «Динамо» получился примечательным не только из-за результата (питерцы проиграли 4:5), но и из-за тренерского хода Романа Ротенберга: впервые в период выступления за СКА американского защитника Тони Деанджело он усадил его в запас по ходу игры, не выпустив на третий период.

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«Динамо» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 5:4 (2:3, 2:0, 1:1)
Голы: Римашевский — 5 (Ильенко, Джиошвили), 2:01 — 1:0. Акользин — 9 (Григоренко), 4:08 — 1:1. Бардаков — 12 (Никишин, Плотников), 4:39 — 1:2. Никишин — 9 (Грицюк, Бардаков), 7:17 — 1:3. Рашевский — 14 (Пакетт, Комтуа), 15:32 — 2:3. Джиошвили — 9 (Ильенко, Сизов), 29:56 — 3:3. Комтуа — 12 (Пакетт, Рашевский), 35:13 — 4:3. Никишин — 10 (Грицюк, И. Демидов), 56:26 — 4:4. Гусев — 16 (бол., Сикьюра, Уил), 59:33 — 5:4.
Вратари: Подъяпольский — Заврагин.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 39 (17+12+10) — 26 (10+8+8).
Судьи: Акузовский, Бирин.
11 января. Москва. «ВТБ Арена». 9597 зрителей.

«В СКА нет звезд»

Впервые замену Роман Борисович прокомментировал еще на флеш-интервью — был краток и не очень конкретен: «Произошла такая хоккейная ситуация, где Деанджело не сыграл больше в этой игре. Дальше посмотрим».

На послематчевом интервью тренер СКА ответил на вопрос еще раз: «Хоккейная ситуация, как я уже сказал, и он не отличается ничем от других игроков. Поэтому он не играл. Здесь нет никаких секретов».

Форвард &laquo;Динамо&raquo; Никита Гусев празднует гол в&nbsp;ворота СКА (5:4) 11&nbsp;января. Яркое супершоу в Москве. СКА спасся в концовке с «Динамо», но пропустил от Гусева за секунды до конца

А потом еще раз — но уже дал понять, что тема ему неприятна: «Это четвертый аналогичный вопрос сегодня. И в четвертый раз я вам на него отвечу. У нас в команде все равны, у нас всегда идет командная работа. Личная статистика — это часть командной работы. Каждый человек равен, у нас нет звезд в команде, у нас команда — звезда», — заявил Ротенберг.

При этом конспирологию Роман Борисович отверг: «Нет никаких скрытых причин, только хоккейные, только выполнение игрового задания, уважение команды, уважение друг друга. У нас были те, кто по 40 шайб в сезоне забивал за СКА, но мы пропускали при их нахождении на льду 80».

А еще Ротенберг намекнул, что Деанджело может и вовсе выпасть из состава: «У нас Паша Акользин выполняет сумасшедшую черновую работу на команду, и это при том, что он сейчас еще и забивает. Вот такие игроки нам нужны для победы. Посмотрим, что будет с составом на следующий матч. Четвертый раз отвечаю вам, отвечаю с уважением — тут только хоккейные причины. У нас в команде все равны».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ротенберг любит необычные замены

На самом деле к подобным тактическим ходам тренера санкт-петербургской команды давно пора привыкнуть — он делает их регулярно. По сути, на данный момент в составе СКА не заменяли по ходу матча только защитника Александра Никишина — ну и Тони Деанджело до недавнего времени.

А в остальном Ротенберг уважает ротацию. Особенно среди вратарей: он в этом сезоне менял их уже 11 раз. Иногда доходило до рекордов — в конце декабря 2024-го в матче против ЦСКА Роман Борисович заменил Заврагина на Мойсевича уже через минуту после начала встречи из-за двух пропущенных шайб. Правда, уже в третьем периоде пришлось делать обратную замену — Мойсевич справился не сильно лучше.

Забавно, но, согласно подсчетам Sports.ru, ротация вратарей бессмысленна — СКА выиграл лишь три матча, в которых Ротенберг применил такой трюк, причем реально замена помогла лишь в одном.

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Теоретически этот ход объяснить вполне можно. Даже несмотря на то, что на счету Деанджело уже 32 (6+26) очка в 33 играх и он занимает первое место в списке самых результативных игроков обороны СКА, Тони постоянно делает ошибки в обороне. Его слишком частые подключения к атакам, постоянные обрезы при передачах раз за разом приводят к контрвыпадам и пропущенным голам.

При этом не стоит забывать, что дело может быть не только в хоккейных причинах (несмотря на то, что Ротенберг настойчиво говорит именно о них). Деанджело известен своим тяжелым характером — достаточно вспомнить, что однажды он попал в скандал, подравшись с одноклубником, вратарем Александром Георгиевым.

Тогда Тони признал, что он вспыльчив. «Порой я вспыльчивый. Я признаю это и беру на себя ответственность. Я пытался учиться, становиться все лучше и лучше, но все еще бывают случаи, когда в эмоциональном плане я немного переступаю черту, и я беру на себя ответственность за это», — рассказывал защитник.

Что конкретно случилось сейчас и случилось ли вообще, неизвестно. Возможно, дело действительно в хоккейных причинах — в конце концов, Деанджело закончил матч с коэффициентом полезности «-2». Но теперь матч 13 января против «Локомотива», лидера всего чемпионата, приобретает дополнительную интригу — вернется ли один из самых ярких защитников КХЛ в состав СКА или все же попадет в опалу?

После поражения от «Динамо» на счету армейцев 54 очка, они занимают шестое место в Западной конференции.

Тони Деанджело
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Западная конференция И В П О
1 Локомотив 45 35 10 72
2 Динамо М 44 27 17 57
3 Спартак 42 26 16 57
4 ЦСКА 43 25 18 57
5 Динамо Мн 44 25 19 55
6 СКА 43 25 18 54
7 Северсталь 43 26 17 53
8 Торпедо 43 19 24 46
9 Куньлунь РС 43 19 24 42
10 Витязь 42 16 26 37
11 Сочи 42 13 29 29
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Динамо М – СКА
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Ак Барс – Барыс
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