«Адмирал» обыграл «Северсталь» по буллитам и прервал трехматчевую серию без побед
«Адмирал» победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
Игра состоялась 1 октября в «Ледовом дворце» в Череповце.
В составе хозяев по шайбе забросили Никита Попугаев, Владимир Грудинин и Александр Скоренов. За «Адмирал» по шайбе забросили Иван Муранов, Егор Чезганов и Кайл Олсон.
В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости. Решающий буллит в составе «Адмирала» реализовал Энтони Камара.
«Адмирал» набрал 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (10 очков) находится на восьмой позиции на Западе.
3 октября «Северсталь» сыграет с «Шанхай Дрэгонс» в Череповце, а «Адмирал» встретится со СКА в Санкт-Петербурге.
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|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
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|10
|Авангард
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|4
|5
|8
|11
|Сибирь
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|2
|8
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|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
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4.10
5.10
6.10
|1.10
|19:30
|Динамо М – Торпедо НН
|1 : 3
|1.10
|19:30
|Северсталь – Адмирал
|3 : 4 Б
|1.10
|19:30
|Динамо Мн – ЦСКА
|1 : 4
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