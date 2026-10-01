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Северсталь — Адмирал: счет и результат матча КХЛ 1 октября 2026 года

«Адмирал» обыграл «Северсталь» по буллитам и прервал трехматчевую серию без побед

Сергей Филин

«Адмирал» победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Игра состоялась 1 октября в «Ледовом дворце» в Череповце.

В составе хозяев по шайбе забросили Никита Попугаев, Владимир Грудинин и Александр Скоренов. За «Адмирал» по шайбе забросили Иван Муранов, Егор Чезганов и Кайл Олсон.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости. Решающий буллит в составе «Адмирала» реализовал Энтони Камара.

«Адмирал» набрал 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (10 очков) находится на восьмой позиции на Западе.

3 октября «Северсталь» сыграет с «Шанхай Дрэгонс» в Череповце, а «Адмирал» встретится со СКА в Санкт-Петербурге.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 19:30. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Адмирал

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 11 8 3 17
2 Нефтехимик 11 7 4 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Салават Юлаев 10 6 4 13
5 Барыс 10 5 5 10
6 Автомобилист 10 4 6 10
7 Амур 9 4 5 9
8 Трактор 9 4 5 8
9 Адмирал 10 3 7 8
10 Авангард 9 4 5 8
11 Сибирь 10 2 8 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
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4 СКА 9 7 2 14
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1.10 19:30 Динамо М – Торпедо НН 1 : 3
1.10 19:30 Северсталь – Адмирал 3 : 4 Б
1.10 19:30 Динамо Мн – ЦСКА 1 : 4
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