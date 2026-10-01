«Адмирал» обыграл «Северсталь» по буллитам и прервал трехматчевую серию без побед

«Адмирал» победил «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Игра состоялась 1 октября в «Ледовом дворце» в Череповце.

В составе хозяев по шайбе забросили Никита Попугаев, Владимир Грудинин и Александр Скоренов. За «Адмирал» по шайбе забросили Иван Муранов, Егор Чезганов и Кайл Олсон.

В овертайме команды не выявили победителя. В серии буллитов сильнее оказались гости. Решающий буллит в составе «Адмирала» реализовал Энтони Камара.

«Адмирал» набрал 8 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» (10 очков) находится на восьмой позиции на Западе.

3 октября «Северсталь» сыграет с «Шанхай Дрэгонс» в Череповце, а «Адмирал» встретится со СКА в Санкт-Петербурге.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

1 октября, 19:30. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Адмирал

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