«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ
«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Матч пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени — в 19.00 по местному времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
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«Салават Юлаев» набрал 13 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. В предыдущей игре уфимцы на выезде проиграли «Сочи» (3:6), до этого победив московское «Динамо» (3:1) и «Торпедо» (3:0). «Сибирь» с 6 очками замыкает таблицу Востока и потерпела три поражения подряд, последнее — от «Локомотива» (1:3).
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|9
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|4.10
|14:00
|Нефтехимик – Сибирь
|3 : 2
|4.10
|15:00
|Автомобилист – Амур
|0 : 3
|4.10
|17:00
|Спартак – Барыс
|- : -