Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ
Салават Юлаев — Сибирь: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию 2 октября 2026

«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Илья Коновалов.
Фото Global Look Press

«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Матч пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени — в 19.00 по местному времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 октября, 17:00. Уфа-Арена (Уфа)
Салават Юлаев
Сибирь

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию матча покажет «Кинопоиск». Для просмотра необходима подписка.

«Салават Юлаев» набрал 13 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. В предыдущей игре уфимцы на выезде проиграли «Сочи» (3:6), до этого победив московское «Динамо» (3:1) и «Торпедо» (3:0). «Сибирь» с 6 очками замыкает таблицу Востока и потерпела три поражения подряд, последнее — от «Локомотива» (1:3).

КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Читайте также
«Начало положено». Фигурист Угожаев стал вторым на «челленджере» в Батуми
«Неважно, как забивать». Капризов идет в графике легенд НХЛ
«Это будет не прощание, а скандал». «Спартак» и Карпин не желают организовывать прощальный матч Дзюбе, «Зенит» молчит
Популярное видео
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
Гусев в «Сочи». Кризис «Спартака»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
Обмен Марченко. Проблемы «Сибири». Суперматч ЦСКА — СКА
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
Суперхоккей ЦСКА — СКА. Канцеров дебютировал в НХЛ
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Проблемы «Авангарда». Разин не успокаивается. «Нефтехимик» — топ
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин vs Ткачев. Провал «Ак Барса» с Хейсом. Что с «Сибирью»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Старт сезона КХЛ. Ларионов-младший в СКА. Травмы «Авангарда»
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Дегтярев — об отказе КХЛ в аккредитации Шевченко
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Анонс сезона КХЛ. Что лига сказала про Шевченко. Новые правила
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Валиуллин — о Хэйсе, Морозове, трансферах и финансах «Ак Барса»
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
Артюхин: теперь «Драконы» — не команда лузеров
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
КХЛ не дала аккредитацию Шевченко / предсезонка / будущее Гусева
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шевченко — о лишении сезонной аккредитации
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Шакир Мухамадуллин: обмен из «Сан-Хосе», контракт с «Эдмонтоном»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» перенесен с 3 ноября на 16 октября

«Ак Барс» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 12 5 7 12
7 Амур 11 5 6 11
8 Трактор 10 5 5 10
9 Авангард 10 5 5 10
10 Адмирал 11 3 8 9
11 Сибирь 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 9 3 18
2 ЦСКА 12 9 3 18
3 Торпедо НН 11 8 3 16
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 9 6 3 13
6 Северсталь 11 5 6 12
7 Динамо Мн 11 4 7 12
8 Динамо М 13 5 8 12
9 Спартак 11 5 6 11
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 11 2 9 4
Результаты / календарь
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
4.10 14:00 Нефтехимик – Сибирь 3 : 2
4.10 15:00 Автомобилист – Амур 0 : 3
4.10 17:00 Спартак – Барыс - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости