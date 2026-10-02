«Салават Юлаев» — «Сибирь»: во сколько начало матча КХЛ

«Салават Юлаев» и «Сибирь» встретятся в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Матч пройдет на «Уфа-Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени — в 19.00 по местному времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Салават Юлаев» — «Сибирь» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

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«Салават Юлаев» набрал 13 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции. В предыдущей игре уфимцы на выезде проиграли «Сочи» (3:6), до этого победив московское «Динамо» (3:1) и «Торпедо» (3:0). «Сибирь» с 6 очками замыкает таблицу Востока и потерпела три поражения подряд, последнее — от «Локомотива» (1:3).

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