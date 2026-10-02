«Авангард» нанес «Ладе» седьмое поражение подряд

«Авангард» на домашнем льду одержал волевую победу над «Ладой» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

По голу у омичей забили Джош Ливо, Кирилл Долженков, Эндрю Потуральски и Константин Окулов. Единственную шайбу гостей в начале первого периода забросил Расим Шакиров.

«Авангард» с 10 очками поднялся на седьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (5 очков) потерпела седьмое поражение подряд и идет десятой на «Западе».

В следующем матче «Лада» 5 октября в Тольятти примет «Шанхай Дрэгонс», а «Авангард» 6 октября на выезде сыграет с «Автомобилистом».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард Лада

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