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Авангард — Лада: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию 2 октября 2026

«Авангард» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Авангард»

«Авангард» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
2 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск)
Авангард
Лада

Следить за ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Лада» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть на «Кинопоиске» по подписке. Все матчи игрового дня КХЛ доступны на этой платформе.

«Авангард» набрал 8 очков в девяти матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. В предыдущей игре омичи проиграли «Металлургу» (1:5). У «Лады» 5 очков после 11 встреч и 10-я позиция на Западе. Тольяттинцы в прошлом матче уступили «Автомобилисту» (1:3) и подходят к игре в Омске с серией из шести поражений.

КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости

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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 13 9 4 19
2 Нефтехимик 13 8 5 18
3 Ак Барс 13 7 6 15
4 Барыс 12 7 5 14
5 Салават Юлаев 12 6 6 13
6 Автомобилист 12 5 7 12
7 Амур 11 5 6 11
8 Адмирал 12 4 8 11
9 Трактор 10 5 5 10
10 Авангард 10 5 5 10
11 Сибирь 12 3 9 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 13 10 3 20
2 ЦСКА 13 10 3 20
3 Торпедо НН 12 9 3 18
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 10 7 3 15
6 Динамо Мн 12 4 8 13
7 Спартак 12 5 7 12
8 Северсталь 11 5 6 12
9 Динамо М 13 5 8 12
10 Лада 13 1 12 5
11 Сочи 11 2 9 4
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6.10 17:00 Автомобилист – Авангард - : -
6.10 17:00 Трактор – Амур - : -
6.10 19:30 СКА – Северсталь - : -
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