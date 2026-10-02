«Авангард» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ

«Авангард» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

2 октября, 16:30. G-Drive Арена (Омск) Авангард Лада

Следить за ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Лада» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть на «Кинопоиске» по подписке. Все матчи игрового дня КХЛ доступны на этой платформе.

«Авангард» набрал 8 очков в девяти матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. В предыдущей игре омичи проиграли «Металлургу» (1:5). У «Лады» 5 очков после 11 встреч и 10-я позиция на Западе. Тольяттинцы в прошлом матче уступили «Автомобилисту» (1:3) и подходят к игре в Омске с серией из шести поражений.

КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости