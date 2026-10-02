«Авангард» — «Лада»: во сколько начало матча КХЛ
«Авангард» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Матч пройдет на «G-Drive Арене» в Омске и начнется в 16.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Лада» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую онлайн-трансляцию встречи можно посмотреть на «Кинопоиске» по подписке. Все матчи игрового дня КХЛ доступны на этой платформе.
«Авангард» набрал 8 очков в девяти матчах и занимает 9-е место в Восточной конференции. В предыдущей игре омичи проиграли «Металлургу» (1:5). У «Лады» 5 очков после 11 встреч и 10-я позиция на Западе. Тольяттинцы в прошлом матче уступили «Автомобилисту» (1:3) и подходят к игре в Омске с серией из шести поражений.
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|13
|9
|4
|19
|2
|Нефтехимик
|13
|8
|5
|18
|3
|Ак Барс
|13
|7
|6
|15
|4
|Барыс
|12
|7
|5
|14
|5
|Салават Юлаев
|12
|6
|6
|13
|6
|Автомобилист
|12
|5
|7
|12
|7
|Амур
|11
|5
|6
|11
|8
|Адмирал
|12
|4
|8
|11
|9
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|10
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|11
|Сибирь
|12
|3
|9
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|13
|10
|3
|20
|2
|ЦСКА
|13
|10
|3
|20
|3
|Торпедо НН
|12
|9
|3
|18
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|10
|7
|3
|15
|6
|Динамо Мн
|12
|4
|8
|13
|7
|Спартак
|12
|5
|7
|12
|8
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|9
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|10
|Лада
|13
|1
|12
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|6.10
|17:00
|Автомобилист – Авангард
|- : -
|6.10
|17:00
|Трактор – Амур
|- : -
|6.10
|19:30
|СКА – Северсталь
|- : -