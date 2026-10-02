«Ак Барс» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ
«Ак Барс» и «Трактор» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями матча «Ак Барс» — «Трактор» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».
Прямую онлайн-трансляцию встречи покажет «Кинопоиск» по подписке.
«Ак Барс» набрал 15 очков в 11 матчах и входит в тройку лидеров Восточной конференции. В предыдущей игре казанцы победили «Барыс» (4:1). «Трактор» имеет 8 очков и занимает 8-е место на Востоке. Челябинцы выиграли три из четырех последних матчей, в том числе у «Спартака» (4:2).
Команды уже встречались в нынешнем сезоне: 9 сентября в Казани «Ак Барс» победил «Трактор» (2:1).
КХЛ: календарь матчей, турнирная таблица, результаты игр, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|11
|8
|3
|17
|2
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|15
|3
|Ак Барс
|11
|7
|4
|15
|4
|Салават Юлаев
|10
|6
|4
|13
|5
|Барыс
|10
|5
|5
|10
|6
|Автомобилист
|10
|4
|6
|10
|7
|Амур
|9
|4
|5
|9
|8
|Трактор
|9
|4
|5
|8
|9
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|10
|Авангард
|9
|4
|5
|8
|11
|Сибирь
|10
|2
|8
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|10
|5
|5
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|11
|1
|10
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|2.10
|16:30
|Авангард – Лада
|- : -
|2.10
|17:00
|Салават Юлаев – Сибирь
|- : -
|2.10
|17:00
|Автомобилист – Амур
|- : -
|2.10
|19:00
|Нефтехимик – Барыс
|- : -
|2.10
|19:00
|Ак Барс – Трактор
|- : -
|2.10
|19:30
|Спартак – Металлург Мг
|- : -