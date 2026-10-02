«Ак Барс» — «Трактор»: во сколько начало матча КХЛ

«Ак Барс» и «Трактор» сыграют в регулярном чемпионате FONBET КХЛ в пятницу, 2 октября. Встреча пройдет на «Татнефть-Арене» в Казани и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями матча «Ак Барс» — «Трактор» можно в хоккейном матч-центре «СЭ».

Прямую онлайн-трансляцию встречи покажет «Кинопоиск» по подписке.

«Ак Барс» набрал 15 очков в 11 матчах и входит в тройку лидеров Восточной конференции. В предыдущей игре казанцы победили «Барыс» (4:1). «Трактор» имеет 8 очков и занимает 8-е место на Востоке. Челябинцы выиграли три из четырех последних матчей, в том числе у «Спартака» (4:2).

Команды уже встречались в нынешнем сезоне: 9 сентября в Казани «Ак Барс» победил «Трактор» (2:1).

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