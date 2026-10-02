Голкипер «Спартака» Федотов пропустил обидный гол после нескольких отскоков в игре с «Металлургом»

Вратарь «Спартака» Иван Федотов пропустил курьезный гол в матче против «Металлурга» в FONBET чемпионате КХЛ.

В первом периоде счет открыл форвард «Металлурга» Никита Михайлис. Шайба после его броска попала в стекло за воротами красно-белых, отскочила в сетку над воротами, после чего рикошетом от плеча Федотова закатилась в ворота.

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