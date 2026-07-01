Замула заработает 180 миллионов рублей в ЦСКА

Защитник Егор Замула подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

По информации «СЭ», хоккеист заработает 55 миллионов в сезоне-2026/27, 60 — 2027/28 и 65 — 2028/29.

ЦСКА объявил о заключении контракта с Замулой в среду, 1 июля. 26-летний россиянин провел пять последних сезонов в НХЛ. С 2021 по 2025 год хоккеист выступал за «Филадельфию». В конце декабря 2025 года игрока обменяли в «Питтсбург», однако «Пингвинз» выставили защитника на драфт отказов. В начале января 2026 года россиянин заключил соглашение с «Коламбусом» до конца сезона-2025/26.

В сезоне-2025/26 Замула провел 33 матча в регулярном чемпионате НХЛ и сделал 3 результативные передачи.