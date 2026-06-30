Нападающий Никита Сетдиков продлил контракт с «Ладой»

Форвард Никита Сетдиков продлил контракт с «Ладой», сообщила пресс-служба клуба.

Новое одностороннее соглашение тольяттинцев с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона-2026/27.

Сетдиков перешел в «Ладу» из «Барыса» в 2025 году. В сезоне-2025/26 форвард набрал 19 (6+13) очков в 44 матчах FONBET регулярного чемпионата КХЛ.

В сезоне-2025/26 «Лада» набрала 57 очков, заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попала в плей-офф.