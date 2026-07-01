Канадский форвард Гарретт Пилон стал игроком «Барыса»

Казахстанский «Барыс» объявил о подписании контракта с 28-летним канадским нападающим Гарреттом Пилоном. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2027 года.

Всю профессиональную карьеру Пилон провел в североамериканских лигах. В 2023 году форвард стал обладателем Кубка Колдера в составе «Херши Беарс». На протяжении последних трех сезонов он выступал за фарм-клуб «Оттавы Сенаторз» — «Беллвилл», причем в двух из них был капитаном команды.

В минувшем регулярном чемпионате АХЛ Пилон набрал 31 (8+21) очко в 56 матчах. Всего в лиге на его счету 485 игр, 105 заброшенных шайб и 199 результативных передач.