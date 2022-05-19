В сегодняшней КХЛ нет места для реформ и экспериментов

Обзор дня Алексея Шевченко.

Реформа

Накануне общественность узнала о планах изменить турнир в КХЛ. Правда, к вечеру все дружно начали опровергать возможные изменения. Но аргумент «регламент турнира на следующий сезон утвержден советом директоров» может был значительным лишь для наивных людей. Что в первый раз этот орган меняет свои решения? Соберется снова и проголосует иначе. Говорят, что все идет от ветеранов, от пресловутого «тренерского совета ФХР», который начал собираться и выносить оценки и рекомендации. Состав совета такой, что все участники помнят турнир в СССР и считают, что он был идеальным. Спорить с ними бесполезно, ветераны же ничего не слышат. Может быть, качество хоккея и было повыше, но ведь никто и не уезжал за океан, а интриг было значительно меньше.

Впрочем, перечислять пункты, по которым возвращение в прошлое невозможно, готов бесконечно. Да это и бессмысленно, их никто не слышит. Но главный должен убедить всех реформаторов. Как только КХЛ разделят на элиту и остальных, так вторая группа умрет. Не сразу, но довольно быстро. Денег мало, на главный турнир некоторые наскребают с трудом, уговаривая власти словами о престиже региона. Как только условное «Торпедо» или «Трактор» выпадут из элиты, так закроется и финансовый кран.

Кроме того, непонятно, как делить клубы? «Динамо» — это элитная или посредственная команда по нынешним временам? Они вообще собираются вводить в состав ребят 2005 года рождения, в будущем сезоне им придется непросто. «Автомобилист» куда? Ставить во главу спортивный принцип? «Локомотив» не подходит, да и интерес к хоккею в этом городе серьезно поутих. Сейчас любые реформы несвоевременны. Ситуация такая, что надо ставить перед собой реальные задачи — хотя бы нормально закончить следующий сезон. А когда все наладится, то можно подумать об улучшении. Но точно не ветераны должны предлагать изменения.

Обмен

«Салават Юлаев» заплатил 50 миллионов за нападающего «Спартака» Ивана Дроздова и отдал красно-белым форварда Александра Пашина. Тут же белорусский хоккеист подписал трехлетнее соглашение. Сделка совершенно понятная для уфимского клуба. Им нужен результативный форвард во второе звено. Пришлось бы платить в любом случае, а на рынке не так уж и много предложений. Кроме того, если вы посмотрите на состав башкирского коллектива, то заметите, что они очень понятно формируют команду.

Дроздов будет с Бочаровым во второй тройке, сейчас начнутся поиски центрального нападающего и команда практически готова к сезону. При этом «Салават Юлаев» очень сильно рискует. Ведь они отдают 50 миллионов за хоккеиста, который выстрелил лишь в прошлом году. Да и то его показатели не поражают воображение — 13 шайб в 49 матчах при игровом времени свыше 14 минут. Например, в сезоне-2020/21 на счету Ивана было 0 очков в 14 встречах за минское «Динамо». За три сезона в белорусском клубе он забросил только три шайбы. Правда, Дроздов молод, ему всего 22 года, не исключено, что пришло время показать себя. Но мы же не знаем точно, почему он отличился 13 раз. А может быть, ему система «Спартака» походит или Борис Миронов является удобным тренером? Теперь все изменится, а Иван никогда не играл под таким давлением. 50 миллионов ему будут припоминать постоянно.

Частью сделки стал нападающий Александр Пашин, в начале мая подписавший контракт новичка с «Каролиной». По нему много споров. Пашин неплохо смотрится в ВХЛ, но это вообще ни о чем не говорит. Он маленький, кроме того, психологически не готов играть на высоком уровне. Вряд ли «Спартак» что-то из него вытащит.

Защита

«Металлург» подписал уже второго нового защитника, стараясь компенсировать потерю Линуса Хульстрема, переход в СКА Михаила Пашнина и возможный отъезд за океан Григория Дронова. Помимо Владислава Еременко в Магнитогорск переезжает Илья Хохлов.

Про последнего можно сказать только одно — у Ильи очень нестабильная карьера. Давайте вспомним хотя бы прошлый сезон. Летом он очень сильно не понравился Андрею Мартемьянову, который отказался от его услуг после одного из турниров. Хохлов не без труда нашел новый клуб и в «Северстали» начал прогрессировать до звания лучшего защитника месяца в КХЛ (январь). При этом главный тренер череповчан Андрей Разин внезапно невзлюбил хоккеиста сразу же после получения индивидуального титула и держал Илью в запасе во время плей-офф, дав хоккеисту провести только один матч. О том, чтобы продлить контракт с Череповцом, и речи не шло. И вдруг приглашение от серьезного клуба, где теперь каждый трансфер обсуждается и анализируется.

В «Металлурге» уже второй сезон не используют различные сайты, чтобы на основании статистики делать предложения хоккеистам. То есть они что-то видят в Хохлове. И не они первые. В свое время Илью приглашали в «Авангард», но почему-то быстро разочаровались. Он неплохо выступал в «Сочи», да и за время в «Сибири» вряд ли можно стыдиться. Иногда этот защитник действительно играет на высоком уровне, но стабильностью, как и многие ребята из КХЛ, похвастаться не может. Возможно, при Илье Воробьеве все изменится.