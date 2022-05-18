КХЛ ждет революция?
В среду «СЭ» узнал, что в недрах нашего хоккея неожиданно зародилась инициатива разделить КХЛ на дивизионы — элитный и второй. Кто конкретно выступает инициатором идеи — пока неясно. Но многие представители клубов подтверждают, что элитный дивизион лиги может быть сокращен до 12 команд. Всего в прошлом сезоне в КХЛ выступали 22. Во втором дивизионе их должно быть 16 — получается, что 6 в него войдут из нынешней Высшей лиги. В проекте регулярного чемпионата — 44 матча, значит, 12 клубов проведут друг с другом по четыре встречи.
Положительные стороны инициативы ясны. Панъевропейская лига, о которой говорил первый президент КХЛ Александр Медведев на заре ее существования, окончательно ушла в прошлое. Сильных хоккеистов теперь едва хватает как раз на те самые 12 команд. Все игроки более-менее высокого уровня сосредоточены в составах топов, которых еще меньше, чем 12. В противостояниях со слабыми соперниками мало интриги и настоящей борьбы. В регулярке еще случаются отдельные сюрпризы, но во второй раунд плей-офф, несмотря на потолок зарплат и другие меры, все равно почти всегда попадают одни и те же.
Отрицательные моменты обсуждать почти бессмысленно, так как идея еще сырая — слишком мало конкретики в том, каким должен быть новый чемпионат. Будут ли это элитный и второй дивизионы КХЛ? Или после раздельной регулярки этих эшелонов нас ждет перекрестный плей-офф? Кто именно войдет в число 12 счастливчиков, помимо признанных фаворитов? Как отнесутся на местах к тому, что коллективы вроде «Амура», «Адмирала», «Сибири» или «Нефтехимика» станут, по сути, как нынешняя Высшая лига? Не уменьшится ли из-за этого финансирование? Готовы ли с точки зрения денег шесть клубов ВХЛ к тому, чтобы стать частью КХЛ, пусть и ее некоего «второго дивизиона»? Ведь это другая логистика, а значит, и другой бюджет. Вопросов пока больше, чем ответов. И все это нуждается в тщательнейшей проработке.
Повышение интенсивности матчей — здравая идея, если учесть, что ничего, кроме внутреннего первенства, у нас в ближайшее время может не быть. Зрелищность лиги нужно повышать всеми возможными способами. Но делать резкие движения начиная со следующего сезона — опасная затея, учитывая, что большинство клубов уже получили гарантированные бюджеты и практически сформировали составы на розыгрыш-2022/23.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
Металлург - Трактор
|4 - 1
|
СКА - ЦСКА
|3 - 4
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|30.04
|15:00
|
Металлург – ЦСКА
|1 : 4