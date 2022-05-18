КХЛ ждет революция?

Разработан проект, при котором лига будет состоять из двух дивизионов по классу.

В среду «СЭ» узнал, что в недрах нашего хоккея неожиданно зародилась инициатива разделить КХЛ на дивизионы — элитный и второй. Кто конкретно выступает инициатором идеи — пока неясно. Но многие представители клубов подтверждают, что элитный дивизион лиги может быть сокращен до 12 команд. Всего в прошлом сезоне в КХЛ выступали 22. Во втором дивизионе их должно быть 16 — получается, что 6 в него войдут из нынешней Высшей лиги. В проекте регулярного чемпионата — 44 матча, значит, 12 клубов проведут друг с другом по четыре встречи.

Положительные стороны инициативы ясны. Панъевропейская лига, о которой говорил первый президент КХЛ Александр Медведев на заре ее существования, окончательно ушла в прошлое. Сильных хоккеистов теперь едва хватает как раз на те самые 12 команд. Все игроки более-менее высокого уровня сосредоточены в составах топов, которых еще меньше, чем 12. В противостояниях со слабыми соперниками мало интриги и настоящей борьбы. В регулярке еще случаются отдельные сюрпризы, но во второй раунд плей-офф, несмотря на потолок зарплат и другие меры, все равно почти всегда попадают одни и те же.

Отрицательные моменты обсуждать почти бессмысленно, так как идея еще сырая — слишком мало конкретики в том, каким должен быть новый чемпионат. Будут ли это элитный и второй дивизионы КХЛ? Или после раздельной регулярки этих эшелонов нас ждет перекрестный плей-офф? Кто именно войдет в число 12 счастливчиков, помимо признанных фаворитов? Как отнесутся на местах к тому, что коллективы вроде «Амура», «Адмирала», «Сибири» или «Нефтехимика» станут, по сути, как нынешняя Высшая лига? Не уменьшится ли из-за этого финансирование? Готовы ли с точки зрения денег шесть клубов ВХЛ к тому, чтобы стать частью КХЛ, пусть и ее некоего «второго дивизиона»? Ведь это другая логистика, а значит, и другой бюджет. Вопросов пока больше, чем ответов. И все это нуждается в тщательнейшей проработке.

Повышение интенсивности матчей — здравая идея, если учесть, что ничего, кроме внутреннего первенства, у нас в ближайшее время может не быть. Зрелищность лиги нужно повышать всеми возможными способами. Но делать резкие движения начиная со следующего сезона — опасная затея, учитывая, что большинство клубов уже получили гарантированные бюджеты и практически сформировали составы на розыгрыш-2022/23.