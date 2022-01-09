Бились на равных с великим ЦСКА, обыгрывали команды НХЛ. Русские клубы-призраки, сгинувшие навсегда

Их больше нет ни в КХЛ, ни в высшей лиге. У кого-то жива молодежка или детская школа. Вспоминаем некогда грозные коллективы, чьими успехами можно восхищаться, лишь изучая архивы.

Предложения о расширении КХЛ за счет включения зарубежных клубов нередко воспринимаются с отторжением. Причины — на поверхности. Лига и ее руководители стремятся искать усиление на внешнем рынке, нередко забывая о командах, которые не так давно успешно выступали в чемпионатах России и СССР. Часть из них вошли в архивы отечественного хоккея, и вспоминают о них только по большим праздникам. «СЭ» рассказывает о клубах-призраках, которые исчезли по разным причинам. От потери финансирования и бардака в управлении до насильственной консолидации с более властными структурами.

«Кристалл» Саратов. Фото Николай Титов

Саратовский хоккей за последние 25 лет пережил чудовищное пике. Один из старейших клубов отечественного хоккея прошел путь от элиты и неожиданных побед в плей-офф (например, над претендентом на чемпионство «Ак Барсом» в сезоне-1996/97) до низших лиг. Сегодня «Кристалл» — участник первенства ВХЛ, третьего по силе чемпионата страны. А ведь еще без малого 40 лет назад саратовскую публику радовали такие мастера, как Борис Михайлов, Александр Кафтан, Сергей Бабарико, Владимир Мышкин, Сергей Баутин. Основанная в 1970 году местная школа подготовила для суперлиги и КХЛ немало известных хоккеистов. Двукратные обладатели Кубка Гагарина Денис Платонов и Андрей Кутейкин, Артем Швец-Роговой и Рушан Рафиков, Максим Марушев и Илья Федотов — все они вошли в большой хоккей через саратовскую кузницу.

Саратовский хоккей официально зародился в 1947 году, команда под названием «Большевик» играла во втором чемпионате СССР в Поволжской зоне класса А. До 1974 года клуб балансировал между низшими лигами. Менялись названия, покровители, спонсоры, айдентика. Неизменным оставалась любовь болельщиков, дождавшихся сезона-1973/74, когда «Кристалл» выиграл первую лигу и гордо зашел в элиту. Пусть праздник продлился недолго, зрители со стажем помнят победы над «Крыльями Советов», «Трактором», «Спартаком» и напряженные матчи с ЦСКА с Владиславом Третьяком в воротах. Уезжать «сухим» из Саратова ему не удавалось. «Кристалл» проигрывал грозным армейцам, но без голов со льда не уходил.

Саратовцы вернулись в высший эшелон в середине 1990-х, когда создали новую лигу — МХЛ (Межконтинентальная хоккейная лига). До 1998 года «Кристалл» держался в российской элите, пока не вылетел по спортивному принципу в высшую лигу, где прописался на долгие годы. Проблемы, с которыми команда столкнулась в конце XX века, чуть было не лишили ее существования. Нехватка финансирования, потеря игроков, которые переезжали в богатые клубы. Общими усилиями ветеранов, молодых игроков детской школы и неравнодушных к хоккею людей «Кристалл» остался на хоккейной карте. Речи о повышении до суперлиги не шло.

Финансовый вопрос обострился в последние сезоны. В марте 2014 года саратовцы лишились вэхаэловской прописки из-за сокращения профессиональных команд в области, которое шло от региональных властей. Перед сезоном-2015/16 удалось решить экономические трудности и собрать команду для ВХЛ. Правда, через год «Кристалл» оказался в патовом положении — из-за нехватки средств команду сняли с чемпионата. Осталась молодежная команда «Кристалл-Юниор», на базе которой летом 2017-го возродили взрослый клуб, вошедший в ВХЛ-Б.

«Крылья Советов». Фото Алексей Иванов, —

Легендарная советская франшиза в 2022 году довольствуется только командой МХЛ. Вертикаль, открывшая миру россыпь талантливых хоккеистов, развалилась из-за финансовых проблем и потери титульного спонсора. Стоявший у истоков отечественного хоккея клуб исключили из большой игры в 2011 году. «Крылья Советов» не смогли гарантировать минимальное финансирование даже для участия в высшей лиге. Команда осталась без родного дворца и инвесторов. «Крылышки» ушли на экстренную посадку и смогли подняться только до высоты молодежной лиги.

Известных хоккеистов, воспитанных школой «Крыльев Советов», можно перечислять бесконечно. Все равно кто-то из воспитанников окажется обделен вниманием. Команда успешно выступала во внутренних и международных турнирах, готовила кадры для сборной и участвовала в матчах с клубами НХЛ. Москвичи обыгрывали «Питтсбург», «Чикаго», «Нью-Йорк Айлендерс», «Бостон», «Рейнджерс».

Черная полоса для клуба началась в конце прошлого века. В декабре 1997 года не стало президента Игоря Дмитриева, с фамилией которого связаны последние успехи команды в большом хоккее. Ему удавалось находить деньги и решать хозяйственные вопросы, чтобы клуб оставался на плаву. За четыре десятилетия Дмитриев прошел все ступени — от игрока и тренера до президента. Его уход из жизни ускорил снижение «Крыльев», которые позднее потеряли титульного спонсора — Всероссийский институт легких сплавов (ВИЛС).

Конфликт, обострившийся летом 1998 года между руководством клуба и ВИЛС, запустил бомбу замедленного действия, от взрыва которой пострадал клуб с богатейшей историей. Финансовые трудности, судебные разбирательства, споры о владении ледовым дворцом, перестановки на высших должностях, забастовки хоккеистов и персонала из-за задержек зарплаты — все это сопровождало команду до ее последнего года в элите — в сезоне-2006/07. «Крылья» вылетели в высшую лигу, а окончательно добил клуб раскол, после которого он разделился на два лагеря. В какой-то момент существовало две команды «Крылья Советов». Правда, ни к чему хорошему это не привело. Одна команда заявилась в МХЛ, другая — в вышку, но оба проекта свернулись к лету 2011 года.

Возродить клуб со славными традициями помог воспитанник «Крылышек» Алексей Морозов, который стал его президентом. Договорились со спонсором — группой компаний «ТНС энерго». Команда вернулась в МХЛ, где выступает до сих пор.

Домашняя арена ХК «Кристалл» в 1995 году. Фото Wikipedia

«Верим в команду! Кристалл жив!» — такое сообщение встречает посетителей группы «ВКонтакте» команды из Электростали. Основанный в послевоенные годы клуб не блистал в отечественных чемпионатах, не брал медали, но стабильно поставлял игроков в ведущие команды и сборные. На таких городах и школах держится хоккейный средний класс. «Кристалл» в советские годы превратился в донора известных клубов. Отток хоккеистов способствовал понижению в классе. Коллектив из Электростали балансировал между лигами, но успел оставить значимый след в элитном дивизионе СССР.

Вернуться в высший эшелон «Кристаллу» помогло создание МХЛ в сезоне-1994/95, но с 2000 года он снова опустился до высшей лиги. От клуба отвернулись городские власти, денег не хватало, чтобы закрыть базовые потребности профессиональной команды. Продлить путевку в большом хоккее удавалось лишь временно. Менялись руководители и партнеры, но обеспечить «Кристалл» стабильным финансированием никто не смог. Подмосковный коллектив активно подводил к составу молодежь. Школа продолжала поставлять перспективных хоккеистов, работая за счет импульса прошлых лет. Клуб скатился до первой лиги. Летом 2014 года «Кристалл» решил пойти молодежным составом в МХЛ-Б, но на следующий год команду распустили.

Официальная причина — ремонт городского ледового дворца. Сейчас от клуба, воспитавшего Александра Прокопьева, Андрея Скопинцева, Александра Суглобова и Виталия Прошкина, осталась только детская школа. В декабре 2019 года прошла информация, что под патронатом омского «Авангарда» в Электростали появится фарм-клуб омичей для участия в ВХЛ. Город мог обеспечить «ястребов» соответствующей инфраструктурой, оставалось только найти деньги на создание команды. Спутал планы «Авангарда» и надежды болельщиков Электростали коронавирус. Из-за накрывшей планету пандемии омский клуб приостановил финансирование и заморозил проект.

ХК МВД. Фото photo.khl.ru

За короткую историю существования ХК МВД добился немалых успехов, а в сезоне-2009/10 подарил болельщикам КХЛ хоккейную сказку. В ее главных ролях — тренеры Олег Знарок и Харийс Витолиньш, которые вместе с генменеджером Андреем Сафроновым собрали команду-золушку. Остановить коллектив «сбитых летчиков» смог только «Ак Барс» Зинэтулы Билялетдинова.

Милиционеры в нашей стране становились объектами критики и анекдотов, но без их вклада, возможно, Министерству внутренних дел не пришла бы идея основать хоккейный клуб в апреле 2004 года. За два месяца до этого российские стражи порядка выиграли чемпионат мира. Золото сотрудники МВД отобрали в финале у чехов (3:2), а самую крупную победу одержали над коллегами из США (15:0). 22 апреля — официальный день рождения ХК МВД, когда вышел приказ, подписанный министром внутренних дел России Рашидом Нургалиевым, о создании хоккейной команды в Твери.

Клубу, который заявился в высшую лигу, поставили задачу — через год войти в суперлигу. С ней «милиционеры» успешно справились. С 2006 года команда переехала из Твери в Подольск. Способствовало смене прописки договоренность Нургалиева с губернатором Московской области Борисом Громовым. ХК МВД развивался, переехал на постоянное место жительства в Балашиху, вошел в новую лигу (КХЛ), где на второй сезон добрался до финала Кубка Гагарина — лучшего результата в истории. Но красивая сказка продлилась недолго.

Летом 2010 года финансовые проблемы накрыли не только ХК МВД, но и московское «Динамо». Серебро чемпионата России-2010 — последний аккорд в истории «милиционеров». Их объединили с бело-голубыми, создав ОХК «Динамо». Более влиятельное общество «Динамо» забрало под опеку ХК МВД — часть игроков, тренеры и менеджеры вице-чемпионов образовали костяк будущего чемпионского коллектива бело-голубых.

«Атлант». Фото Алексей Иванов, —

Не смог развить серебряный успех и сосед ХК МВД — мытищинский «Атлант». Новый дворец, который строили в Мытищах хозяева московского «Спартака», но не справились с финансовой нагрузкой, перешел правительству Московской области. Заместитель губернатора Громова Александр Горностаев принял решение перевезти в новый дворец воскресенский «Химик», так как местный химкомбинат больше не выдерживал содержания команды, и легендарный клуб перешел на баланс области. Однако после того, как в Воскресенске воссоздали «Химик» и он поднялся в суперлигу, в элитном дивизионе оказалось уже два «Химика», и мытищинский в апреле 2008 года переименовали в «Атлант».

Наибольших успехов команда добилась после ребрендинга, когда ее возглавил харизматичный Милош Ржига, а вел за собой в атаке лучший снайпер отечественных чемпионатов Сергей Мозякин. «Атлант» повторил путь двух других финалистов Кубка Гагарина — ХК МВД и пражского «Льва» — и снялся с чемпионата КХЛ из-за банкротства.

Подмосковный клуб запомнился болельщикам не только за серебряный сезон, но и за качественный маркетинг и доверие молодежи. «Атлант» помог зайти во взрослый хоккей Александру Кадейкину, Никите Сошникову, Роману Руковишникову, Вячеславу Лещенко, Ярославу Дыбленко. С 2015 года, когда обострились проблемы с деньгами, владелец подмосковной команды Антон Зингаревич вместе с региональными властями тщетно пытался искать спонсоров. Инвесторов не заинтересовал проект команды, которая недавно боролась за Кубок Гагарина. Пауза затянулась — в итоге Мытищи остались только на карте МХЛ.

«Кедр» Новоуральск.

«Кедр» Новоуральск

Новоуральский «Кедр» мог стать самым колоритным клубом ВХЛ или, если пофантазировать о нескромном финансировании, КХЛ. Команда базировалась в закрытом городе, где находится военный объект — крупное предприятие компании «Росатом». Основанный в 1967 году клуб, который спонсировал градообразующий завод, выступал в высшей лиге с 1996 по 2004 год. Утихший энтузиазм боссов предприятия к «шайбе» привел к понижению «Кедра» в классе до первой лиги.

Собрать необходимые для участия в ВХЛ деньги у клуба не получилось. Не продлило существование «Кедра» и сотрудничество с «Южным Уралом» из вышки. В июле 2014 года команда закрылась. Сейчас она играет только на первенстве области. Новоуральскую школу прославляет в КХЛ ее самый успешный выпускник — Алексей Макеев из «Автомобилиста».

— В Новоуральске есть все для развития молодого хоккеиста. Город небольшой, особо нет никаких соблазнов. Один кинотеатр на весь Новоуральск. Сходил в кино — и занимайся хоккеем. Надел шоры как у лошади и развивайся, расти. Ледовый хоть и старенький, но хороший. Недавно в город вернулся мой первый тренер. Хватает квалифицированных специалистов. Но сейчас же тенденция, что родители увозят детей в Екатеринбург. Мол, там больше возможностей вырасти в хоккеиста. На самом деле заиграть в больших школах еще труднее. Повторюсь, в Новоуральске есть все. Единственная проблема — в моем детстве было на кого равняться, когда команда играла в высшей лиге. Сейчас у детей практически нет ориентира, кроме как смотреть хоккей по телевизору. Первенство области — совсем не то. Даже жалко детей, — говорил Макеев в интервью «СЭ».