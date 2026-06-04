Морозов — о сезоне КХЛ: «Все в копилку истории лиги»

Президент Континентальный хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов в комментарии для «СЭ» оценил прошедший сезон.

«Отличный сезон получился, интрига до самого конца. Новые рекорды. Все это в копилочку истории КХЛ. Команды вписали свои клубы в историю», — сказал Морозов «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2026.

В плей-офф сезона-2025/26 «Локомотив» выиграл финальную серию со счетом 4-2 и второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина. По количеству чемпионств «Локомотив» сравнялся с московским «Динамо» и СКА.

В регулярном чемпионате «Локомотив» занял первое место в Западной конференции.