Форвард «Адмирала» Чезганов — об обмене на Гутика: «Мы доказываем, что это не провальный вариант»
Нападающий «Адмирала» Егор Чезганов в эксклюзивном интервью «СЭ» ответил на вопрос о своем отношении к обмену из «Спартака» во Владивосток. В обратном направлении отправился форвард Даниил Гутик.
— «Спартак» обменял вас и еще двух хоккеистов в «Адмирал» на Даниила Гутика. Следите за ним?
— Если честно, мне все равно. Но я прекрасно помню, что все называли наш обмен провальным для «Адмирала». Многие говорили, что во Владивосток поехали слабые хоккеисты. Но мы с Даниэлем Усмановым и Никитой Ефремовым доказываем, что это не так, — заявил Чезганов в эксклюзивном интервью «СЭ».
Обмен состоялся 20 января 2026 года. «Спартак» получил нападающего Даниила Гутика, который на тот момент набрал 28 (12+16) очков в 44 матчах сезона. Во Владивосток отправились Чезганов, нападающий Даниэль Усманов и защитник Никита Ефремов. Кроме того, «Адмирал» получил права на Максима Мусорова.
Гутик на протяжении трех предыдущих сезонов был лучшим бомбардиром дальневосточного клуба, набрав 130 (56+74) очков в 219 матчах КХЛ.
14 ноября 2026 года Чезганов и Гутик сыграли друг против друга в матче «Спартак» — «Адмирал» (6:3). Оба нападающих забросили по шайбе в ворота бывших команд и сделали по одной результативной передаче. В сезоне-2026/27 Чезганов набрал 14 (6+8) очков в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
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