«Локомотив» подписал контракт с нападающим Фрэзом до конца сезона
Ярославский «Локомотив» заключил контракт с канадским нападающим Байроном Фрэзом до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба КХЛ.
35-летний форвард ранее выступал за железнодорожников с 2024 по 2026 год. После окончания прошлого сезона его контракт истек, и хоккеист покинул команду.
В сезоне-2025/26 Фрэз провел 84 матча во всех турнирах и набрал 34 (18+16) очка. Всего за два сезона в КХЛ канадец сыграл 164 матча, забросил 39 шайб и сделал 36 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» он дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2025 и 2026 годах.
«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков в 26 матчах. Следующую встречу команда проведет 18 ноября в Москве против ЦСКА.
Источник: КХЛ
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