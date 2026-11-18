«Локомотив» подписал контракт с нападающим Фрэзом до конца сезона

Ярославский «Локомотив» заключил контракт с канадским нападающим Байроном Фрэзом до конца сезона-2026/27, сообщает пресс-служба КХЛ.

35-летний форвард ранее выступал за железнодорожников с 2024 по 2026 год. После окончания прошлого сезона его контракт истек, и хоккеист покинул команду.

В сезоне-2025/26 Фрэз провел 84 матча во всех турнирах и набрал 34 (18+16) очка. Всего за два сезона в КХЛ канадец сыграл 164 матча, забросил 39 шайб и сделал 36 результативных передач. Вместе с «Локомотивом» он дважды выиграл Кубок Гагарина — в 2025 и 2026 годах.

«Локомотив» занимает второе место в Западной конференции КХЛ, набрав 39 очков в 26 матчах. Следующую встречу команда проведет 18 ноября в Москве против ЦСКА.