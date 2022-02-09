История о том, как живет российский хоккеист.

Илья Ковальчук был одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов в мире. И это заслуженно, ведь он является двукратным чемпионом мира, бронзовым призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и олимпийским чемпионом 2018 года. Расскажем, где живет, на чем ездит и на ком женат знаменитый форвард.

Сейчас Ковальчук в новой должности главного менеджера сборной России по хоккею работает в Пекине на Олимпийских играх. За свою карьеру он успел поиграть на двух континентах, заключая многомиллионные контракты. Хоккеист покупает недвижимость по всему миру, коллекционирует дорогие автомобили и фирменные часы.

Недвижимость хоккеиста

Апартаменты в Майами

Апартаменты в Майами. nedvijdom.ru

Ковальчук шикарные апартаменты в Майами оформил на свою жену Николь Амбразайтис. Недвижимость находится в элитном жилом комплексе на острове Фишер Айленд. Это квартира площадью 350 кв. м. По оценке специалистов, стоимость данного жилья составляет около 5 миллионов долларов. Соседом Ковальчука является известный хоккеист Павел Буре. Семейство здесь проводит лето.

Особняк в Нью-Джерси

Особняк в Нью-Джерси. nedvijdom.ru

В 2010 году Ковальчук купил шикарный особняк в Нью-Джерси в городке Элпайн. Здесь также проживают Jay-Z, Эдди Мерфи и Крис Рок. Эта недвижимость Ковальчука площадью 2000 кв. м и стоимостью 4,5 миллиона долларов. В доме есть 14 ванных комнат, спортзал, восемь спальных комнат, отдельная комната для камина, где семья любит отдыхать, две гостевые комнаты и просторная гостиная. Еще имеется библиотека, погреб и специальное помещение, где можно продегустировать вино. На этом комнаты не заканчиваются, для детей выделено несколько игровых зон, большой кинозал и две кухни. Для удобства передвижения в особняке установлен лифт.

Гараж.

Рядом с домом построен гараж с многочисленными парковочными местами для автопарка Ильи. У дома ландшафтные дизайнеры оформили зеленую территорию: газоны, клумбы и декоративные кустарники. Ковальчук продал особняк за 16 миллионов долларов.

Особняк в Беверли-Хиллз

Особняк в Беверли-Хиллз. joebabajian.com

После продажи особняка в Нью-Джерси он приобрел за 11,2 миллиона долларов недвижимость в элитном районе Лос-Анджелеса в Беверли-Хиллз. Прежними хозяевами дома были Элвис Пресли, Ричард Никсон, Фрэнк Синатра и Дженнифер Энистон. Площадь поместья составляет 526 кв. м. Оформление выполнено из мрамора и оникса, а окна выходят на океан.

Особняк в Беверли-Хиллз. joebabajian.com

В доме пять спальных комнат и пять ванных, просторная гостиная, рабочий кабинет, кухня, отдельная столовая, бар, зона барбекю, бассейн с джакузи и даже комната для массажа. В 2020 году спортсмен выставил особняк на продажу.

Недвижимость в России

Илья родом из Твери, поэтому здесь у него квартира в рядовой панельной пятиэтажке.

Жилой дом в Твери. nedvijdom.ru

Когда нападающий играл в СКА, то приобрел квартиру в Северной столице с прекрасным видом на город. Интерьер недвижимости выполнен в светлых тонах и стиле минимализм, несмотря на дорогую отделку и дизайнерскую мебель.

Также супруги приобрели шикарный дом в Подмосковье, где имеются просторные спальни, большая гостиная и светлая кухня.

Летний сезон пара проводит с детьми в Майами, а зимой возвращается в Россию, семья в основном проживает в Санкт-Петербурге.

Автопарк

Машины — большая страсть хоккеиста. У него целый автопарк.

Кстати, BMW X5, который он получил от спонсоров за победу в Олимпийских играх в Пхенчхане, пробыла у него недолго. Он продал автомобиль хоккеисту Артемию Панарину за 7,1 миллиона рублей. По словам прежнего обладателя, все вырученные средства были отправлены на благотворительность.

Один из любимцев нападающего Bentley GT Continental. Спортсмен приобрел его за 10 миллионов рублей. Сейчас цена у машины выше 15 миллионов.

Автомобиль Ильи Ковальчука.

BMW 7 Series за 7 миллионов рублей.

Автомобиль Ильи Ковальчука.

Самый дорогой автомобиль Ильи — это Lamborghini Gallardo. Цена такой машины составляет практически 15 миллионов рублей.

Автомобиль Ильи Ковальчука.

История любви

История любви у хоккеиста началась, когда Илье было всего 19 лет. По телевизору показывали выступление популярной группы 90-х «Мираж». Ковальчуку сразу же понравилась одна из участниц группы — Николь Амбразайтис. В 2004 году Андрей Литягинов (продюсер группы) решил собрать обновленный состав некогда популярного музыкального коллектива. Эффектная блондинка легко прошла кастинг и заняла свое место. Николь многочисленно снималась в эротических фотосессиях для таких журналов, как Playboy и Maxim.

Илья сразу же нашел контакты девушки и пригласил ее на свидание в ресторан. Так как они были ровесниками, то быстро нашли общий язык.

Илья признается: «До знакомства с Николь я думал, что красивая девушка по определению не может быть умной. Но она быстро разрушила этот стереотип, общение с ней превзошло все мои ожидания».

Роман развивался стремительно, в скором времени Амбразайтис узнала, что беременна. Так родилась их старшая дочь, которую зовут Каролина. Пара пять лет жила в гражданском браке.

Ковальчук вспоминает, как принял решение о женитьбе: «Предложил Николь руку и сердце, лишь когда почувствовал, что окончательно созрел для официальной регистрации отношений. Я понял, что готов взять на себя ответственность за семью. Очень благодарен Николь, что она не торопила меня с этим вопросом».

После чего пара сыграла шикарную свадьбу сначала в Москве, а потом в Твери. В столицу были приглашены коллеги жениха и тренерский штаб. В Твери же это торжество прошло для родных и близких друзей. Церемония была в традиционном русском стиле: с лошадьми, караваем и большим застольем. Через год после бракосочетания пара обвенчалась в Новодевичьем монастыре.

В 2009 году у пары родился еще один ребенок Филипп, а когда ему было лишь 4 месяца, супруги узнали, что ждут еще одного ребенка. В 2010 году родился Артем. На этом пара не остановилась, в 2015 году Николь родила четвертого ребенка — дочь Еву.

Сейчас старшая дочь занимается художественной гимнастикой, изучает актерское мастерство. Филипп ходит в футбольную школу «Зенита», а вот Артем выбрал, как и отец, хоккей, а также посещает секцию баскетбола. Младшая дочка Ева ходит на тренировки по большому теннису.

После рождения детей Амбразайтис стала заниматься фитнесом. Тренировками и диетами она делится со своими подписчиками в Instagram. Девушка даже принимала участие в чемпионате по бодибилдингу. Николь получила звание в номинации «Фитнес-бикини».