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Динамо Минск — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию 1 октября 2026

«Динамо» Минск — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Никитин, главный тренер ХК ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА

«Динамо» Минск и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 1 октября. Матч пройдет на льду «Минск Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
1 октября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
ЦСКА

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

Минское «Динамо» набрало 10 очков в 9 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. ЦСКА с 14 очками в 10 играх идет на 2-й строчке в Западной конференции.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

КХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, статистика команд и последние новости

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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 12 7 5 16
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 11 5 6 12
7 Трактор 10 5 5 10
8 Авангард 10 5 5 10
9 Амур 10 4 6 9
10 Сибирь 11 3 8 8
11 Адмирал 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 9 2 18
2 ЦСКА 11 8 3 16
3 Торпедо НН 10 7 3 14
4 СКА 9 7 2 14
5 Шанхай Дрэгонс 8 6 2 12
6 Спартак 11 5 6 11
7 Динамо М 12 5 7 11
8 Северсталь 10 4 6 10
9 Динамо Мн 10 3 7 10
10 Лада 12 1 11 5
11 Сочи 10 2 8 4
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3.10 17:00 Северсталь – Шанхай Дрэгонс - : -
3.10 17:00 СКА – Адмирал - : -
3.10 17:00 ЦСКА – Динамо М - : -
3.10 17:10 Динамо Мн – Локомотив - : -
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