«Динамо» Минск — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» Минск и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 1 октября. Матч пройдет на льду «Минск Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».

Минское «Динамо» набрало 10 очков в 9 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. ЦСКА с 14 очками в 10 играх идет на 2-й строчке в Западной конференции.

ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.

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