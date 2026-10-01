«Динамо» Минск — ЦСКА: во сколько начало матча КХЛ, где смотреть трансляцию
«Динамо» Минск и ЦСКА сыграют в регулярном чемпионате КХЛ в четверг, 1 октября. Матч пройдет на льду «Минск Арены» в Минске (Белоруссия). Начало — в 19.10 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Динамо» Минск — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Прямую трансляцию игры покажут на официальном сайте КХЛ и онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko. В Белоруссии трансляция будет на телеканале «Беларусь 5».
Минское «Динамо» набрало 10 очков в 9 матчах и занимает 8-е место в Западной конференции. ЦСКА с 14 очками в 10 играх идет на 2-й строчке в Западной конференции.
ФОНБЕТ чемпионат КХЛ сезона-2026/27 пройдет с 5 сентября по 20 марта. Розыгрыш Кубка Гагарина-2027 начнется 23 марта и завершится не позднее 23 мая.
КХЛ: календарь матчей, результаты, турнирная таблица, статистика команд и последние новости
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|11
|Адмирал
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|9
|2
|18
|2
|ЦСКА
|11
|8
|3
|16
|3
|Торпедо НН
|10
|7
|3
|14
|4
|СКА
|9
|7
|2
|14
|5
|Шанхай Дрэгонс
|8
|6
|2
|12
|6
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|7
|Динамо М
|12
|5
|7
|11
|8
|Северсталь
|10
|4
|6
|10
|9
|Динамо Мн
|10
|3
|7
|10
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|10
|2
|8
|4
|3.10
|17:00
|Северсталь – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|3.10
|17:00
|СКА – Адмирал
|- : -
|3.10
|17:00
|ЦСКА – Динамо М
|- : -
|3.10
|17:10
|Динамо Мн – Локомотив
|- : -
|3.10
|19:30
|Сочи – Торпедо НН
|- : -