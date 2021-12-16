Трансферная бомба в КХЛ: самый дорогой игрок лиги переезжает с «Востока» в ЦСКА!

В ближайшее время будет объявлено об обмене защитника Даррена Дица.

После совещания руководства КХЛ с представителями клубов президент ЦСКА Игорь Есмантович был откровенен: «У нас будет два новых защитника. Один — точно». Уже через полчаса «СЭ» стала известна фамилия новичка — это самый дорогой игрок КХЛ Даррен Диц.

Недавно Диц фигурировал в еще одном возможном обмене, но «Ак Барс» в итоге не устроили условия, и канадец с казахстанским паспортом остался в «Барысе». Руководству ЦСКА же удалось договориться о переходе Дица: взамен казахстанский клуб получит денежную компенсацию в размере около 30 млн рублей. Зарплата игрока составляет 100 млн рублей в год, но большая ее часть будет учитываться под потолком зарплат «Барыса», где игрок в этом сезоне уже провел пять с половиной месяцев. В платежную ведомость армейцев же попадет чуть менее 45 млн рублей.

Многие удивляются, откуда у ЦСКА деньги под потолком зарплат. Но еще перед началом сезона у армейцев было 90 свободных миллионов. Да, по ходу сезона подписали Владислава Каменева, зато Никита Сошников с годовым контрактом в 40 млн рублей перешел в «Авангард». А защитник Виктор Сведберг, подписавший летом с ЦСКА трехлетний договор, в ближайшее время должен покинуть клуб. Наиболее реальный вариант — «Авангард».

?Виктор Сведберг подписал контракт с ЦСКА сроком на три года.?https://t.co/wgCVZbel4E pic.twitter.com/tevhuHIMGO — ХК ЦСКА Москва (@hccska) June 7, 2021

После этой сделки у армейцев будет сразу два топовых атакующих защитника — Никита Нестеров в этом сезоне набрал уже 31 (5+26) очко в 39 матчах, побив личный рекорд. Плюс Киселевич, Сергеев, Дальбек, Гилмор, Блажиевский — с такой линией обороны спокойно можно идти за кубком. Вот только Диц в этом сезоне совсем не впечатляет. Хуже Даррена по показателю «плюс-минус» (-18) лишь четыре игрока «Куньлуня». А количество грубых ошибок в обороне превосходит все мыслимые пределы.

При этом Диц — усиление для любого клуба КХЛ. Главное — найти ему партнера, который сможет страховать его в обороне и нивелировать ошибки. Со СКА, подписавшего по ходу сезона Комарова, Робинсона, Лехтонена и Гусева, сравниться сложно, но сейчас ЦСКА делает максимум возможного. Контракт Дица действует до конца сезона, и следующее его соглашение наверняка будет меньше нынешнего. Сейчас же ЦСКА получает топового по меркам КХЛ игрока за умеренные деньги.