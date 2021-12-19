В Россию из Америки возвращается уже четвертый игрок за полгода. И тоже ни с чем

Обзор дня Алексея Шевченко.

Победа

Российская сборная обыграла команду Чехии на этапе Евротура, Алексей Жамнов начал с трех побед подряд. Настроение у болельщиков стало лучше, но совсем-то уж впадать в радостную истерику не надо. Все-таки ни одна команда в Москве не привезла оптимальный состав, а с более или менее солидными шведами мы сумели забросить только одну шайбу. Плюс философия команд, выступающих на Кубке Первого канала, очень сильно отличается от нашей. Мы бьемся за победу, а другие давно уже рассматривают Евротур как этап подготовки к более серьезным турнирам. Побеждать здорово, но все-таки давайте подойдем к этому вопросу с более холодной головой.

Три матча показали, что потенциал хоккеистов, выступающих в КХЛ, гораздо выше, чем у других иностранных команд. По крайней мере тех, кто находится в столице России. Понравилось, что совсем не тушуется молодежь. Арсений Грицюк забивает чешской команде на первой минуте, Семен Чистяков — один из самых активных на площадке. Отличился Даниил Вовченко, а многие думали, что его потолок — «Северсталь». Для каждого находится подходящая роль, хоккеисты стараются, что очень здорово.

Из плохого можно отметить, что иногда команда, словно договорившись, замирает на льду, позволяя сопернику делать многое, но провести 60 минут с предельной концентрацией невозможно. Срывы будут, но наши длились не слишком долго. Впервые Алексей Жамнов поставил вместе Никиту Гусева и Вадима Шипачева. Сразу стало ясно, что эта связка будет главной угрозой для всех соперников в Пекине. Теперь бы им правильно третьего подобрать.

Возвращение

Защитник Владислав Провольнев возвращается из-за океана. Этим летом он подписал контракт с «Аризоной», но все поздравляли главного тренера «Северстали» Андрея Разина. Тот успел продать права на хоккеиста в ЦСКА, получить неплохую денежную компенсацию и игрока взамен, и все это до официального объявления о том, что Владислав собирается за океан. В НХЛ защитник так и не сыграл, да и в «Тусоне» не блистал. В 17 матчах у него только одна передача и показатель полезности — «минус 17». И хуже всего то, что он вообще никак не проявил себя в атакующих действиях. Ведь вы помните, кем был Провольнев в «Северстали»? Одним из лидеров команды, человеком, без которого невозможно было представить большинство череповчан. Понятно, почему им так сильно заинтересовались в ЦСКА.

Зачем же Владислав вообще поехал за океан? Ответ на поверхности. Проведя один отличный сезон в КХЛ, хоккеист понял, что 2021 год — единственный шанс попробовать показать себя на другом уровне. Провольневу 26 лет, если бы он заключил двухлетнее соглашение с российским клубом, то вариантов было бы гораздо меньше, наших ребят в таком возрасте зовут в НХЛ редко, для этого нужно быть звездой первого уровня. Между прочим, у Владислава в тренировочном лагере все было неплохо, в одном из выставочных матчей он спокойно бил соперников, старался угрожать воротам, казалось, что и сезон начнет в составе «Аризоны». Но к началу чемпионата в основе не было мест, а в АХЛ Владислав явно не потянул. Он был не готов к темпу, для него хоккей в лиге фарм-клубов был слишком непривычным, кажется, что уже к ноябрю Провольнев понял, что пора возвращаться. Это не провал. Человек попытался, у него не получилось. Такое бывает.

Placed on NHL waivers today: Vladislav *Provolnev (ARI) and Ashton Sautner (VAN). — Chris Johnston (@reporterchris) December 18, 2021

Угроза

В Высшей хоккейной лиге «Буран» вел в матче против сильного «Металлурга» 2:0, 4:2, но уступил еще в основное время — 4:5. Удивительно, что в игре вообще была какая-то интрига. Приехал фаворит, он мог бы обыгрывать соперника с крупным счетом. Из Воронежа каждый день бегут хоккеисты, остановить их невозможно. Зарплату не платят, про премиальные все давно забыли. Вот и главный тренер команды Михаил Бирюков после игры заявил, что, вероятно, покинет клуб сразу после окончания регулярного чемпионата. Это не сенсация. Бирюков мог уйти еще раньше, но его уговорили остаться. Вряд ли бы в клубе нашли другого специалиста, пришлось бы объяснять про отсутствие денег, про то, что нет никаких перспектив. Нынешний главный тренер подчеркнул, что профессиональная команда в Воронеже под угрозой существования. Нет никаких гарантий, что деньги на следующий сезон найдутся. Хотя бы потому, что подписанный бюджет был и на этот чемпионат, но договоренности никто не исполняет.

«Буран» могут закрыть. И сделают это спокойно, даже не моргнув глазом. Скажут про отсутствие независимого финансирования, про то, что спонсоры не нашлись, хотя все же прекрасно понимают, как это делается в регионах. Если бы захотели, то были бы и спонсоры, и деньги. Но властям это не нужно, неинтересно, в хоккее, по их мнению, нет никакого смысла. Объяснить ничего невозможно. Тот же Бирюков пытался весь сезон привлечь к решению проблемы самых авторитетных хоккейных людей в стране, но власти Воронежской области кивали головой, предпочитая ничего не делать. Легко убьют клуб и даже не вспомнят об этом через неделю. Страшно то, что повлиять на это нельзя никак. Остается только дожидаться, когда регион возглавят те, кто любит хоккей.