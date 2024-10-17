Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Новости
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:45

В посудную лавку ворвались слон, медведь и лось. В «Барысе» устроили настоящий кадровый разгром

Мамбеталиев сменил Буцаева на посту главного тренера «Барыса»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вячеслав Буцаев и хоккеисты «Барыса».
Фото ХК «Барыс»
Уволили генерального менеджера, тренера и почти всех легионеров.

В казахстанском профессиональном хоккее опять произошла революция. Правда, все в итоге повернулось так, что даже и непонятно, а нужна ли она была вообще. Под вечер же начали закрадываться сомнения, что она принесет результат.

Коротко о том, что произошло. За три дня до «кровавого четверга» «Барыс» покинул генеральный директор Борис Иванищев. Стало ясно, что главные люди в клубе решились на изменения, захотели разобраться с тем кошмаром, который происходит. Постоянные скандалы, непонятная трансферная политика, чехарда с тренерами и отсутствие результата. Было логично, что директора выгнали.

Вячеслав Буцаев возглавил &laquo;Барыс&raquo;. Катастрофа, а не сезон. Клуб КХЛ позвал тренера, чтобы просто доиграть чемпионат

На время все успокоилось. Правда, в команде остался генеральный менеджер Олег Болякин, который был напрямую причастен к кошмарному периоду в истории «Барыса», но снимать всех в один день было бы странно. Казалось, что в клубе хоть немного просчитывают последствия кадровых изменений. Нельзя же было все кардинально переворачивать.

Какой там! 17 октября днем начался подлинный кошмар. Генеральным менеджером назначили Нурлана Оразбаева. Человек это довольно известный. Например, он уже третий раз заходит в «Барыс», причем первые два раза были непохожи друг на друга. Как помнится, в свой первый заход Нурлан привел в порядок клуб, команда попала в плей-офф КХЛ, показывала крутой хоккей и была солидным участником турнира.

Потом что-то случилось. Это какие-то внутренние распри в Казахстане, освещать которые нет никаких сил и возможностей. Но на короткий срок Оразбаева из клуба убирали. Вернулся же он совершено другим человеком, при котором не было никаких позитивных изменений, а начались скандалы, пропал результат и репутация у клуба упала ниже плинтуса. Так вот теперь он снова в клубе.

И, видимо, нынешнее появление будет еще более шумным. За короткий период был совершен ряд действий, часть из которых можно было поприветствовать, а часть поставила в тупик.

Антон Бурдасов и&nbsp;Виктор Антипин. «Барыс» неожиданно подписал игроков сборной России. Но не все в Казахстане этому рады

Совершенно непонятно, зачем поменяли главного тренера в «Снежных Барсах» — клубе МХЛ. При Александре Истомине команда впервые за все время существования радовала хоккеем и результатами, прямо сейчас является претендентом на прямой выход в Золотой дивизион. Но вместо Истомина поставили Андрея Шаянова, чья квалификация вызывает вопросы. Для меня именно это решение говорит о том, что вряд ли у нового генерального директора есть какой-то план.

Те, кто за МХЛ не следит, немного не понимают, что сделал Оразбаев с клубом КХЛ. С одной стороны, поступил правильно и отправил в отставку Вячеслава Буцаева. Этого тренера и назначать было нельзя. Но Буцаева перевели в помощники, а командой будет руководить Галым Мамбеталиев. При всем моем скепсисе по отношению к Буцаеву, его заменил человек, у которого гораздо ниже квалификация. Да-да, так бывает.

Ну и кадровые решения вообще объяснить не способен никто. Хорошо, допустим, селекция была провальной. Все с этим согласны. Но как при этом можно было выгнать Майкла Маклауда, который не просто выделялся на общем фоне, а блистал? Знаю, многие клубы завидовали такому приобретению «Барыса». И по какой причине пострадал Даниил Апальков, который при скромной зарплате в прошлом сезоне набрал 14 очков, а в этом забросил две шайбы? Больше него голов только у Маклауда.

Что это? Говорить о ставке на игроков казахской сборной — это популизм. То есть на них можно сделать ставку, но это 11-12-е место в Восточной конференции, причем и 11-е место будет считаться успехом.

Кажется, что в «Барысе» не продуманные изменения, а настоящая паника, слишком эмоциональная, чтобы ее анализировать. И сразу вспоминается, что в прошлый раз Оразбаева отправили в отставку из-за слишком странных и подозрительных кадровых решений. Неужели смутное время меняется на еще более мутное?

Надо подождать еще пару дней, но пока есть полное ощущение, что в посудную лавку ворвались слон, медведь и, допустим, лось. При этом хозяин уверяет, что скоро здесь будут торговать лучшим хрусталем. Как-то не верится.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Вячеслав Буцаев
Галым Мамбеталиев
Читайте также
Стало известно, что у Мбаппе была связь с девушкой в Швеции
В Санкт-Петербурге младенец умер из-за полученной таблетки от няни
Фигуристка Медведева пожаловалась на серьезные проблемы с сердцем
Мбаппе грозит до 10 лет за изнасилование, обнаружена его переписка с потерпевшей. Раскрыты подробности дела звезды «Реала»
Политику двойных стандартов Запада можно считать поддержкой нацизма. И вот почему
Депутат Милонов возмутился решением певца SHAMAN о регистрации марки «Я русский»
Популярное видео
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Что будет со Звягиным. «Спартак» — уже не тот?
«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Будущее Серебрякова, Ротенберг наехал на КХЛ, 0:11 ЦСКА
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 17 13 4 28
2 Спартак 16 10 6 22
3 СКА 16 10 6 21
4 Северсталь 17 10 7 20
5 Торпедо 16 9 7 20
6 ЦСКА 16 7 9 19
7 Динамо Мн 15 8 7 17
8 Динамо М 16 8 8 17
9 Витязь 16 8 8 16
10 Куньлунь РС 16 6 10 13
11 Сочи 15 5 10 11
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 16 11 5 24
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 15 9 6 19
4 Нефтехимик 17 7 10 19
5 Металлург Мг 18 9 9 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Сал. Юлаев 13 8 5 16
8 Лада 17 7 10 16
9 Адмирал 15 6 9 15
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 16 5 11 12
12 Барыс 16 3 13 7
Результаты / календарь
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
17.10 12:00
Амур – Северсталь
 1 : 2
17.10 12:30
Адмирал – Лада
 1 : 6
17.10 16:30
Авангард – Спартак
 5 : 6
17.10 19:00
Торпедо – Нефтехимик
 5 : 4 ОТ
17.10 19:00
Витязь – Автомобилист
 1 : 3
17.10 19:10
Динамо Мн – Металлург Мг
 0 : 2
17.10 19:30
СКА – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости