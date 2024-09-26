Катастрофа, а не сезон. Клуб КХЛ позвал тренера, чтобы просто доиграть чемпионат

Сможет ли Вячеслав Буцаев вернуть «Барыс» в зону плей-офф?

«Барыс» позиционирует себя главным клубом Казахстана, флагманом местного хоккея, но принимает такие решения, что кажется, будто они сменили статус и превратились в провинциальный коллектив, чья задача — освоить бюджет на ближайший сезон и дожидаться, пока хозяин даст денег на следующий год.

По меньшей мере странное решение — назначить вместо Дэвида Немировски главным тренером Вячеслава Буцаева. Есть разные типы специалистов в КХЛ. Буцаев из тех, кто может добиться минимальной задачи, причем сделать это с видом, что он прыгнул выше головы, но после решения вопроса он как будто перестает работать.

Буцаев точно не самый странный тренер, которыми полна лига. Но точно где-то в верхней части рейтинга. Карьеру начал с ЦСКА, но доработался до того, что отправил Александра Радулова в раздевалку молодежки, а потом после увольнения был вынужден ходить в офис с 9 до 18 и ничего не делать, под строгим присмотром охраны.

Буцаев выводил «Сочи» в плей-офф, но если вы посмотрите на состав команды в те годы, то поймете, что было бы странно провалиться с ним в регулярном чемпионате. Южанам и не снился такой подбор игроков в последние годы. Потом был довольно странный период в «Нефтехимике». Тоже два плей-офф, год без него, но команда всегда выглядела жутко скучной. В принципе, от «Нефтехимика» другого и не ждешь, но даже по сравнению с нынешними нижнекамцами там была тоска зеленая.

Два года назад был «Витязь» и выход в плей-офф. Более того, впервые в истории подмосковный клуб выиграл матч на втором этапе. Но контракт с Буцаевым не продлили, а в клубе даже не рассматривали такую возможность. Повезло то, что тренер выставил завышенные требования по контракту и можно было всем сказать, что не договорились.

Фото ХК «Барыс»

Работа в Балашихе происходила на моих глазах, и я не понимал, как команда, у которой раскатка длится полтора часа, а тренировка — два с половиной, могла так здорово выступить. Что заставляло игроков побеждать, когда они возвращались на автобусе из поездки в 4 утра, а в 11 уже назначали тренировку? Весь сезон спрашивал, интересовался — и выяснил причины. Во-первых, менеджерам удалось угадать с составом. Они взяли всех игроков, которые выстрелили. Во-вторых, невероятный сезон провел вратарь Максим Дорожко. Теперь мы можем только вспоминать, как он играл. В-третьих, помощник Буцаева Завьялов понял, что с подходом главного тренера далеко не уедешь, и корректировал длинные и нудные собрания Буцаева точными советами.

К чему все эти истории? Совсем не для того, чтобы очернить специалиста. Практически о каждом, кто не входит в элиту, можно рассказать сотни таких историй. И я бы совершенно не удивился, если бы тренера назначили в клуб, которому ничего не надо, лишь бы был плей-офф.

Но ведь мы думали, что «Барыс» не такой. Главный клуб Казахстана должен сверкать, собирать трибуны и быть таким, ради которого местные ребятишки ходили бы на хоккей. Вместо этого из него делают серость, клуб, который никому не нужен и над которым все смеются. С Буцаевым, кстати, интерес к казахстанскому проекту рухнет еще сильнее.

Но начинать, конечно, надо не с тренера, а с менеджеров. Абсолютно случайные люди, попавшие в хоккейный клуб КХЛ непонятным образом, портят все, за что берутся. Я бы понял, если бы сейчас пригласили иностранца, который вдохнул бы жизнь в хоккеистов. Но ведь выбрали худшее из возможного.

И проблемы у Буцаева будут ровно такими же, что были у Немировски. Разномастный состав, который формировался по непонятным критериям, разная форма игроков, отсутствие сыгранности. Кроме того, сразу три хоккеиста основного состава с травмами.

Да еще и зритель уходит. Но позвали тренера, который точно его не вернет. Катастрофа, а не сезон.