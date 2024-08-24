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Сегодня, 14:30

«Барыс» неожиданно подписал игроков сборной России. Но не все в Казахстане этому рады

Антон Бурдасов и Виктор Антипин перешли в «Барыс»
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Хоккеисты Антон Бурдасов и Виктор Антипин
Антон Бурдасов и Виктор Антипин.
Фото ХК «Трактор»
Антон Бурдасов и Виктор Антипин перешли в команду из Астаны.

Антон Бурдасов и Виктор Антипин стали игроками «Барыса» и должны помочь этой команде выйти в плей-офф, а решения этой задачи будет достаточно для того, чтобы сезон для казахского клуба считался успешным.

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Напомним, что «Трактор» расторг контракт с Антоном Бурдасовым слишком поздно, уже практически все команды сформировали составы, но самое важное — потратили деньги, выделенные на сезон. Форвард хоть и нервничал в этот момент, но исключительно из-за ситуации с челябинским клубом. Когда речь заходила о будущем, то Бурдасов был невозмутимым. Прекрасно понимал, что работу найдет. И спокойно относился к тому, что придется подвинуться по деньгам, тем более что он получил компенсацию от «Трактора», да и вообще понимал, что сейчас не та ситуация, чтобы думать о деньгах.

Варианты появились быстро. Сначала был осторожный интерес из минского «Динамо». С крайними там есть проблема, а Дмитрию Квартальнову нужны были те, кто сумеет замыкать передачи Вадима Шипачева. Но до переговоров дело не дошло. То ли в Минске лимит на легионеров, то ли совсем не осталось свободных средств.

Антон Бурдасов.
Фото ХК «Трактор»

Потом неожиданно заговорили о московском «Динамо». Вариант был реальным, но, опять же, несколько вопросов не получали ответа. Например, сумеет ли Бурдасов войти в систему Алексея Кудашова? Чье место он займет в составе? Как быть с большинством, ведь первое у бело-голубых уже определено? Да и контракт там давали невысокий. Из плюсов — возможность что-то выиграть в сезоне, доказать, что есть еще желание и возможности играть на высоком уровне.

Но тут появился «Барыс». Команду из Астаны возглавил Дэвид Немировски, и после первых тренировочных недель стало очевидно, что у него очень серьезные проблемы в составе. Это касалось как обороны, так и атаки. То есть хороших игроков удалось взять, но они не решили проблем.

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Результаты турнира в Омске показывали, что тренер был прав в своих опасениях. И, наверное, поражение против «Сибири» было определяющим. Да, тогда выступал не основной состав, но Немировски убедился, что резерва нет.

Бурдасов — это игрок первого звена, он наверняка будет играть в тройке с Дамиром Жафяровым. И стоит рассчитывать на бомбардирские качества Антона. При этом не надо забывать, что для «Барыса» важно попасть в восьмерку. О том, что будет в плей-офф, нужно говорить весной, но главное, чтобы этот плей-офф был.

Хоккеист Виктор Антипин
Виктор Антипин.
Фото ХК «Трактор»

Казахстанский клуб подписал и Виктора Антипина, который неожиданно стал не нужен «Трактору» этим летом. Более того, игрок обороны вообще не имел никаких вариантов, что его, кстати, очень сильно напрягало. Если Антон относился к своему периоду без работы с улыбкой, то Виктор выглядел расстроенным.

Но, повторюсь, в «Барысе» очень серьезные кадровые проблемы. И Антипин точно попадет в топ-6, да уже сейчас он выглядит чуть ли не на голову сильней своих конкурентов.

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Правда, и Антону, и Виктору просто не будет. В Казахстане есть часть «хоккейной семьи», которая категорически против как легионеров из дальнего зарубежья, так и против российских игроков. Удивительно, но к ним прислушиваются и с опаской подписывают хоккеистов. Самое же смешное, что эта часть «семьи» весной начинает кричать, что клуб напрасно потратил деньги, провалился и такое нельзя терпеть. А когда им напоминают, что сделать сильным «Барыс» не удалось из-за их протестов, то они не слышат.

Бурдасову, Антипину, Немировски и всем в команде нужно обязательно показать хороший результат в регулярном чемпионате. Как для себя, так и для будущих игроков команды из Астаны.

Антон Бурдасов
Виктор Антипин
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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