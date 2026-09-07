Гол Иванцова принес «Северстали» победу над «Ладой»

«Северсталь» обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 1:0.

Встреча прошла в Череповце.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий Илья Иванцов с передач Александра Скоренова и Владимира Грудинина.

В следующем матче «Северсталь» 10 сентября на выезде сыграет с «Локомотивом». «Лада» 9 сентября в гостях встретится со СКА.