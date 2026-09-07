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Гол Иванцова принес «Северстали» победу над «Ладой»

Сергей Ярошенко

«Северсталь» обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 1:0.

Встреча прошла в Череповце.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий Илья Иванцов с передач Александра Скоренова и Владимира Грудинина.

В следующем матче «Северсталь» 10 сентября на выезде сыграет с «Локомотивом». «Лада» 9 сентября в гостях встретится со СКА.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 сентября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Лада
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Восточная конференция И В П О
1 Салават Юлаев 2 2 0 4
2 Ак Барс 2 2 0 4
3 Автомобилист 2 1 1 3
4 Барыс 1 1 0 2
5 Металлург Мг 1 1 0 2
6 Трактор 2 1 1 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Сибирь 2 0 2 1
9 Амур 1 0 1 0
10 Адмирал 1 0 1 0
11 Авангард 1 0 1 0
Западная конференция И В П О
1 СКА 2 2 0 4
2 Торпедо НН 2 2 0 4
3 Локомотив 1 1 0 2
4 Спартак 2 1 1 2
5 Северсталь 2 1 1 2
6 Шанхай Дрэгонс 1 1 0 2
7 Динамо Мн 1 0 1 1
8 Лада 2 0 2 1
9 Сочи 0 0 0 0
10 ЦСКА 1 0 1 0
11 Динамо М 2 0 2 0
Результаты / календарь
5.09
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12.09
7.09 16:30 Авангард – Салават Юлаев 0 : 4
7.09 17:00 Автомобилист – Трактор 3 : 4 ОТ
7.09 17:00 Барыс – Сибирь 7 : 1
7.09 19:00 Северсталь – Лада 1 : 0
7.09 19:10 Динамо Мн – Торпедо НН 3 : 4 Б
7.09 19:30 ЦСКА – Спартак 2 : 3
7.09 19:30 СКА – Динамо М 5 : 3
7.09 19:30 Ак Барс – Адмирал 2 : 0
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