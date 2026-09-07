Гол Иванцова принес «Северстали» победу над «Ладой»
«Северсталь» обыграла «Ладу» в матче FONBET чемпионате КХЛ — 1:0.
Встреча прошла в Череповце.
Единственную шайбу в матче забросил нападающий Илья Иванцов с передач Александра Скоренова и Владимира Грудинина.
В следующем матче «Северсталь» 10 сентября на выезде сыграет с «Локомотивом». «Лада» 9 сентября в гостях встретится со СКА.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Салават Юлаев
|2
|2
|0
|4
|2
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|3
|Автомобилист
|2
|1
|1
|3
|4
|Барыс
|1
|1
|0
|2
|5
|Металлург Мг
|1
|1
|0
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Сибирь
|2
|0
|2
|1
|9
|Амур
|1
|0
|1
|0
|10
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|11
|Авангард
|1
|0
|1
|0
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|2
|2
|0
|4
|2
|Торпедо НН
|2
|2
|0
|4
|3
|Локомотив
|1
|1
|0
|2
|4
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Шанхай Дрэгонс
|1
|1
|0
|2
|7
|Динамо Мн
|1
|0
|1
|1
|8
|Лада
|2
|0
|2
|1
|9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|10
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|11
|Динамо М
|2
|0
|2
|0
Результаты / календарь
5.09
6.09
7.09
8.09
9.09
10.09
11.09
12.09
|7.09
|16:30
|Авангард – Салават Юлаев
|0 : 4
|7.09
|17:00
|Автомобилист – Трактор
|3 : 4 ОТ
|7.09
|17:00
|Барыс – Сибирь
|7 : 1
|7.09
|19:00
|Северсталь – Лада
|1 : 0
|7.09
|19:10
|Динамо Мн – Торпедо НН
|3 : 4 Б
|7.09
|19:30
|ЦСКА – Спартак
|2 : 3
|7.09
|19:30
|СКА – Динамо М
|5 : 3
|7.09
|19:30
|Ак Барс – Адмирал
|2 : 0
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