«Торпедо» обыграло минское «Динамо» в серии буллитов

«Торпедо» победило минское «Динамо» по буллитам в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Игра состоялась на «Минск-Арене» в Минске 7 сентября.

В первом периоде счет открыл защитник гостей Антон Сизов. В середине игрового отрезка шайбу забросил Крис Тирни. Затем в составе бело-голубых отличились Сергей Калинин и Максим Мальцев.

На 29-й минуте забил Максим Мальцев. А на 49-й Никита Камалов сделал счет 3:3.

В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов точнее оказались гости.

9 сентября «Торпедо» на выезде сыграет с ЦСКА. Днем позже минское «Динамо» у себя дома встретится с «Шанхай Дрэгонс».