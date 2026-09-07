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Динамо Минск — Торпедо Нижний Новгород: счет и результат матча КХЛ 7 сентября 2026 года

«Торпедо» обыграло минское «Динамо» в серии буллитов

Сергей Филин

«Торпедо» победило минское «Динамо» по буллитам в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Игра состоялась на «Минск-Арене» в Минске 7 сентября.

В первом периоде счет открыл защитник гостей Антон Сизов. В середине игрового отрезка шайбу забросил Крис Тирни. Затем в составе бело-голубых отличились Сергей Калинин и Максим Мальцев.

На 29-й минуте забил Максим Мальцев. А на 49-й Никита Камалов сделал счет 3:3.

В овертайме команды не смогли выявить победителя. В серии буллитов точнее оказались гости.

9 сентября «Торпедо» на выезде сыграет с ЦСКА. Днем позже минское «Динамо» у себя дома встретится с «Шанхай Дрэгонс».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
7 сентября, 19:10. Минск-Арена (Минск)
Динамо Мн
Торпедо
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7.09 19:00 Северсталь – Лада 1 : 0
7.09 19:10 Динамо Мн – Торпедо НН 3 : 4 Б
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