СКА дома победил московское «Динамо»

СКА обыграл московское «Динамо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

У хозяев дубли оформили Андрей Педан и Сергей Плотников, также шайбу забросил Василий Атанасов. 3 результативные передачи отдал Николай Голдобин.

У гостей 2 гола на счету Егора Римашевского, еще одну шайбу забросил Ник Меркли.

В следующем матче армейцы 9 сентября на своем льду примут «Ладу». Бело-голубые в этот же день дома встретятся с «Адмиралом».