Тренер «Авангарда» Буше рассказал, что нападающий Маклауд выбыл на длительный срок
Нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд получил травму и пропустит продолжительный период, сообщает главный тренер омской команды Ги Буше.
Канадский форвард получил повреждение во втором периоде матча FONBET чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:4) после столкновения с соперником. Маклауд самостоятельно покинул площадку, однако продолжить встречу не смог.
«Маклауд выбыл на достаточно длительный срок. Ребята вернутся все примерно в одно и то же время — в конце октября — начале ноября. Это будет такое раннее Рождество, и, таким образом, мы увидим такие подарки», — цитирует Буше ТАСС.
Ранее из-за травм из строя выбыли защитники «Авангарда» Максим Лажуа и Дамир Шарипзянов, а также нападающие Николай Прохоркин и Павел Леука. Новичок команды Седрик Пакетт по личным обстоятельствам прибудет в Омск только в середине сентября.
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