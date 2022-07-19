Джош Карри и Эдди Паскуале присоединились к «Металлургу»

Нападающий Джош Карри и голкипер Эдди Паскуале присоединились к «Металлургу». 19 июля они прибыли в Магнитогорск, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее вице вице-президент клуба Сергей Ласьков заявил, что все иностранные игроки магнитогорского «Металлурга» присоединятся к команде 20 июля.

Таким образом, в команде еще ждут нападающих Брендана Лайпсика и Филиппа Майе.