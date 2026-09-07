Жамнов считает, что «Спартаку» не стоит сильно радоваться победе над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов заявил, что команде не стоит придавать слишком большое значение победе над ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Мы выиграли, но так радоваться сильно не стоит. Классная команда именно держит уровень. Радует то, что ребята бились. Надо было держать удар, сегодня была хорошая лавка. Что касается Максима Комтуа, то мы с ним общаемся, тактически он что-то схватывает», — цитирует Жамнова ТАСС.

Комтуа стал автором победной шайбы в матче.

В следующем матче 10 сентября красно-белые в Москве сыграют со СКА.