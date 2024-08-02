Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:04

Буцаев: «У «Ак Барса» стало меньше звезд, но у всех есть амбиции»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский хоккейный тренер Вячеслав Буцаев поделился мнением об изменениях в составе «Ак Барса».

«Вообще очень много изменений произошло в это межсезонье в нашем хоккее, и в Казани в частности. Мы видим, что на бумаге прошлогодний состав «Ак Барса» был намного звезднее. Тем не менее, результат оказался неудовлетворительным, и руководство клуба пошло на кардинальные изменения. Здесь и полностью новый тренерский штаб, и расторжение контрактов. Думаю, преждевременно говорить о том, каким будет хоккей Гатиятулина. Да, звезд стало меньше, но есть фамилии, а есть люди. У всех есть амбиции, все хотят доказать и показать себя. Мне будет интересно наблюдать за столь новым «Ак Барсом», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.

В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до первого раунда плей-офф КХЛ, где в серии уступил «Автомобилисту» со счетом 1-4.

Вячеслав Войнов, Евгений Кузнецов, Станислав Галиев. КХЛ: таблица переходов межсезонья-2024

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Ак Барс
Вячеслав Буцаев
0
Читайте также
В Париже седьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Чикунова на Кубке России превзошла результат олимпийской чемпионки в брассе
В ЛДПР предложили обязать родителей содержать учащихся детей до 23 лет
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Израиль заявил о нанесении лишь одного удара по Ливану в канун гибели Хании
Лукашенко в шутку пожаловался на свою неиндексируемую зарплату
Популярное видео
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Барыс» подписал контракт с канадским форвардом Маклаудом, сыгравшим почти 300 матчей в НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 0 0 0 0
2 Автомобилист 0 0 0 0
3 Адмирал 0 0 0 0
4 Ак Барс 0 0 0 0
5 Амур 0 0 0 0
6 Барыс 0 0 0 0
7 Лада 0 0 0 0
8 Металлург Мг 0 0 0 0
9 Нефтехимик 0 0 0 0
10 Сал. Юлаев 0 0 0 0
11 Сибирь 0 0 0 0
12 Трактор 0 0 0 0
Западная конференция И В П О
1 Витязь 0 0 0 0
2 Динамо Мн 0 0 0 0
3 Динамо М 0 0 0 0
4 Куньлунь РС 0 0 0 0
5 Локомотив 0 0 0 0
6 Северсталь 0 0 0 0
7 СКА 0 0 0 0
8 Сочи 0 0 0 0
9 Спартак 0 0 0 0
10 Торпедо 0 0 0 0
11 ЦСКА 0 0 0 0
Результаты / календарь
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 00:00
Металлург Мг – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости