Буцаев: «У «Ак Барса» стало меньше звезд, но у всех есть амбиции»
Российский хоккейный тренер Вячеслав Буцаев поделился мнением об изменениях в составе «Ак Барса».
«Вообще очень много изменений произошло в это межсезонье в нашем хоккее, и в Казани в частности. Мы видим, что на бумаге прошлогодний состав «Ак Барса» был намного звезднее. Тем не менее, результат оказался неудовлетворительным, и руководство клуба пошло на кардинальные изменения. Здесь и полностью новый тренерский штаб, и расторжение контрактов. Думаю, преждевременно говорить о том, каким будет хоккей Гатиятулина. Да, звезд стало меньше, но есть фамилии, а есть люди. У всех есть амбиции, все хотят доказать и показать себя. Мне будет интересно наблюдать за столь новым «Ак Барсом», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.
В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до первого раунда плей-офф КХЛ, где в серии уступил «Автомобилисту» со счетом 1-4.
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