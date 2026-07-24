«Сочи» заключил пробный контракт с нападающим Овчинниковым

«Сочи» подписал пробный контракт с 23-летним форвардом Дмитрием Овчинниковым, сообщила пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне нападающий выступал за новокузнецкий «Металлург». В регулярном чемпионате ВХЛ форвард набрал 42 (14+28) очка в 54 матчах. В 12 играх плей-офф он отдал 4 результативные передачи.

В КХЛ Овчинников выступал за «Сибирь» начиная с сезона-2019/20. Всего на его счету 113 встреч и 17 (6+11) очков в лиге. В 2020 году он был выбран «Торонто» на драфте НХЛ под общим 137-м номером.

В сезоне-2025/26 «Сочи» набрал 44 очка в FONBET регулярном сезоне КХЛ, занял 11-е место в турнирной таблице Западной конференции и не попал в плей-офф.