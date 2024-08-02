«Адмирал» расторг контракт с нападающим Орлович-Грудковым
«Адмирал» объявил о расторжении контракта с нападающим команды Денисом Орлович-Грудковым.
28-летний хоккеист подписал контракт с владивостокским клубом в мае нынешнего года. Таким образом, нападающий не успел провести за команду ни одного официального матча.
Ранее в КХЛ Орлович-Грудков защищал цвета «Амура», СКА, «Сочи», «Витязя», «Лады» и «Салавата Юлаева».
В сезоне-2023/24 форвард провел 13 матчей за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ, отметившись тремя голевыми передачами. В розыгрыше Кубка Гагарина он провел пять встреч.
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|0
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|9
|Спартак
|0
|0
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